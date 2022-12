La película Argentina,1985 fue nominada para competir en los premios Globos de Oro en la categoría Mejor película extranjera. La ceremonia será el próximo 10 de enero. Mientras tanto, se espera la decisión final que determinará si también estará incluida en la terna de los Oscar.

Este lunes, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció la lista completa de nominados a los Globos de Oro 2023 y la película argentina sobre el Juicio a las Juntas Militares fue seleccionada en una de las ternas.

El filme Argentina, 1985 es protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, y fue nominado en el rubro Mejor película extranjera. Competirá contra RRR (India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

Argentina, 1985: reconocimientos

La semana pasada se dio a conocer que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos consideró a Argentina, 1985 como una de las películas elegibles para las nominaciones de los Premios Oscar 2023. La lista definitoria de los nominados se revelará el 21 de diciembre.

A casi tres meses de su estreno en las carteleras argentinas, la película de Santiago Mitre sobre el Juicio a las Juntas es el estreno nacional más visto del año, superando el millón de espectadores solo en Argentina. La protagonizan Ricardo Darín y Peter Lanzani como los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo.

Argentina, 1985 y los premios Oscars

Desde el jurado de la Academia seleccionaron los títulos elegibles para ser considerados en las categorías de Largometraje de Animación, Largometraje Documental y Largometraje Internacional para la 95ª edición de los Premios de la Academia, según un comunicado oficial.

Hubo 92 países que presentaron películas elegibles para ser consideradas en la categoría de Largometraje Internacional, entre ellas Argentina, 1985. A partir de esa lista, los integrantes de la Academia terminarán de votar las 15 películas definitivas, y el listado final se publicará el 21 de diciembre.

Argentina, 1985 quedó considerada junto a otros títulos que pasaron tanto por Cannes y demás circuitos festivaleros. Entre ellas, Decision to Leave de Park-Chan Wook, Return to Seoul de Davy Chou, Bardo de Alejandro González Iñarritu, Alcarrás de Carla Simón, Close de Lukas Dhont.