Argentina, 1985 ganó el Globo de Oro en la categoría Mejor Película de Habla No Inglesa de cara a las premiaciones 2023. Faltando poco para que se definan las nominaciones a los Oscar, el film de Santiago Mitre está cada vez está más cerca de obtener una consideración por parte de la Academia. En caso de que suceda, el cine argentino podría conseguir su tercer Oscar.

En una noche en la que se premió lo mejor del cine y la televisión estadounidense, la terna que incluyó a las producciones internacionales eligió a una película argentina. Esto no ocurría desde 1986 con La historia oficial, de Luis Puenzo.

En la nominación, Argentina, 1985 destronó a las películas RRR (India), All Quiet on The Western Front (Alemania), ambas disponibles en Netflix, Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

"Esto es una gran alegría", expresó Ricardo Darín.

Al momento de agradecer el premio, Santiago Mitre y el protagonista Ricardo Darín, quien se pone en la piel del fiscal Julio Strassera, subieron al escenario y agradecieron tanto en inglés como en español al público. “Esto es maravilloso y muy pesado”, dijo el cineasta.

Por su parte, Darin expresó: “Estoy muy orgulloso de este premio. Para toda la gente de Argentina, después del Campeonato del Mundo esto es una gran alegría. Los quiero”.

A la ceremonia también asistieron Axel Kuschevatzky, uno de los productores del film, Dolores Fonzi, Luis Moreno Ocampo, y Peter Lanzani, quien lo representa en la producción de Amazon Prime.

Argentina, 1985 es la única película de Latinoamérica que fue considerada en la edición de este año de los Golden Globe Awards.

Argentina, 1985 camino al Oscar

El 24 de enero la Academia de Cine de Estados Unidos publicará las nominaciones definitivas de cara a la ceremonia 2023. La película sobre el Juicio a las Juntas tiene altas chances de quedar seleccionada en la terna de Mejor Película Extranjera.

Darín y Mitre subieron al escenario para agradecer el premio.

Muy similar a la categoría de los Globo de Oro, el film podría cruzarse con títulos como Decision to Leave, Close, Bardo, y All Quiet on The Western Front.

Mientras tanto, Argentina, 1985 competirá por una estatuilla en los Critics Choice Awards, que se celebrarán el 15 de enero en Los Angeles, y también por un BAFTA británico y un Goya español.