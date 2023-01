La nominación de Argentina, 1985 en los Premios Oscar por la categoría Mejor Película Extranjera despertó una gran emoción y euforia en los argentinos. Luego de siete años sin tener presencia en los premios hollywoodenses, el país vuelve a competir por la tercera estatuilla.

A seis meses del estreno, la película que narra el Juicio a las Juntas con Ricardo Darin y Peter Lanzani fue el estreno nacional más visto en 2022, además de ser la producción más exitosa desde que inició la pandemia a principios de 2020.

Su estreno en otros países del mundo fue lo que causó que la crítica internacional cada vez la tuvieran más en cuenta, pasando por las predicciones de la revista Variety, festivales de cine y por demás premiaciones del circuito cinematográfico.

Argentina, 1985 con Ricardo Darín y Peter Lanzani.

Así, el film de Santiago Mitre consiguió una estatuilla en los Globo de Oro, y nominaciones en los Critics Choice Awards, en donde no logró imponerse como la ganadora, y otra confirmación en los BAFTA británicos.

Faltando un poco más de un mes para los Premios Oscar, a celebrarse el domingo 12 de marzo en Los Angeles, no se trata de la primera vez que Argentina asistirá a la ceremonia para intentar conseguir una estatuilla más. ¿Qué otras películas argentinas fueron nominadas en los Oscars?

La Tregua

Dirigida por Sergio Renán. Con Héctor Alterio, Ana María Picchio y Luis Brandoni, esta película narra la historia de un oficinista que perdió a su esposa y decide darle una nueva oportunidad al amor luego de que una joven nueva llega a su oficina de trabajo.

Fue la octava mejor película argentina de la historia según la encuesta realizada por el Museo del Cine, y también se ubica en el puesto número 27 por la nueva encuesta de cine argentino que se realizó el año pasado.

Considerada por la Academia en los Premios Oscar de 1975, este film compitió en la categoría Mejor Película Extranjera con Amarcord de Federico Fellini (el ganador de esa edición), Juego de gatos de Károly Makk, Lacombe Lucien de Louis Malle y El diluvio de Jerzy Hoffman.

La tregua, la película completa para ver online:

Camila

Dirigida por María Luisa Bemberg. Protagonizada por Susú Pecoraro, Imanol Arias y Héctor Alterio, esta película retrata la historia real del romance entre Camila O’Gordman y Ladislao Gutiérrez durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Se la considera un clásico de la directora y también del cine argentino.

En los Premios Oscar 1985, el film de Bemberg quedó nominado en la terna internacional junto a la ganadora La diagonal del loco de Richard Dembo, Detrás de los muros de Uri Barbash, Sesión continua de José Luis Garci y Romance en tiempos de guerra de Piotr Todorovski.

Camila, película completa para ver online:

La historia oficial

Dirigida por Luis Puenzo. Con Norma Aleandro y Héctor Alterio, esta película narra la historia de una mujer que se da cuenta que su hija adoptada viene de una familia de desaparecidos durante la dictadura militar de 1976, y cómo su esposo es cómplice de los militares.

Fue el primer Premio Oscar que ganó Argentina en la historia, y al día de hoy se lo recuerda por la historia emocionante que cuenta. Compitió por la estatuilla junto a Cosecha Amarga de Agnieszka Holland, Papá salió de viaje de negocios de Emir Kusturica, Coronel Redi de István Szabó, y Trois hommes et un couffin de Coline Serrau.

La historia oficial, la película completa para ver online:

Tango, no me dejes nunca

Dirigida por Carlos Saura. Protagonizada por Miguel Ángel Solá y Mía Maestro, esta película cuenta la historia de un director de un film que se enamora de una de sus bailarinas en el set de filmación.

Fue la cuarta película nacional en recibir una nominación al Oscar. En la gala de 1999 compitió frente a La vida es bella de Roberto Benigni, que ganó en esa oportunidad, Bacheha-Ye aseman de Majid Majidi, Central do Brasil de Walter Salles, y El abuelo de José Luis Garci.

El hijo de la novia

Dirigida por Juan José Campanella. Con Ricardo Darín, Héctor Alterio y Norma Aleandro, esta película narra la historia de Rafael Belvedere, un joven que dedica las veinticuatro horas del día al restaurante fundado por su padre, carga con un divorcio, no se ha tomado el tiempo suficiente para ver crecer a su hija, no tiene amigos y prefiere eludir un mayor compromiso con su novia. Además, hace más de un año que no visita a su madre, que sufre el mal de Alzheimer y está internada en un geriátrico.

Fue nominada en los Premios Oscar junto a No Man's Land de Danis Tanović, la ganadora de esa edición en Mejor Película Extranjera, Amelie de Jean-Pierre Jeunet, Elling de Peter Naess y Lagaan de Ashutosh Gowariker.

El secreto de sus ojos

Dirigida por Juan José Campanella. Con Ricardo Darín, Guillermo Francella y Soledad Villamil, esta película es la adaptación cinematográfica del libro homónimo de Eduardo Sacheri, y trata sobre un juez que tiene dudas acerca de los planes de un oficial de justicia recientemente retirado que intenta descubrir al culpable de la violación y el asesinato de una joven.

Argentina consiguió segundo Oscar gracias a este film en la ceremonia del 2010, en donde compitió contra Ajami de Scandar Copti y Yaron Shani, La cinta blanca de Michael Haneke, La teta asustada de Claudia Llosa y Un profeta de Jacques Audiard.

El premio fue entregado a Argentina por Pedro Almodovar y Quentin Tarantino.

Relatos Salvajes

Dirigida por Damián Szifrón. Con un elenco lleno de estrellas argentinas, como Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas, Luis Brandoni, y demás, esta película narra varias historias que ocurren al mismo tiempo a distintos argentinos y cómo se entrelazan entre ellas. Como si fuera una suerte de Pulp Fiction versión argentina, el director Quentin Tarantino la reconoció como una de sus favoritas y señaló a Ricardo Darín como nuestro Al Pacino.

Si bien no ganó en los Premios Oscar 2015, el film quedó nominada junto a la ganadora Ida de Pawel Pawlikowski, Leviathan de Andrey Zvyagintsev, Tangerines de Zaza Urushadze, y Timbuktu de Abderrahmane Sissako.

La película está disponible en el catálogo de HBO Max.