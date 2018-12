Lo más importante que le sucedió al mundo del entretenimiento y del espectáculo en 2018 fue 2019. No es un juego de palabras sino la más pura realidad: mientras en la Argentina nos debatimos en una economía de crisis, la concentración total en el negocio de contenidos avanza a toda mar- cha en vistas a la competencia -es evidente que despiadada- que arrancará en unos días, ni bien comience el año próximo.

Todos lo sabemos: la conversación global respecto del audiovisual tiene como eje Netflix y las posibilidades del on demand. Todos sabemos, también, que Disney compró Fox -una adquisición mega millonaria que implica multiplicar marcas y franquicias explotables en casi todo terreno del entretenimiento-, que Warner se fusionó con la mayor empresa de comunicaciones del mundo, AT&T, y que Comcast, NBC y Universal lanzarán un SVOD. Que tanto Comcast como Disney planean gastar en contenidos el triple de lo que tiene previsto Netflix (más de 20.000 millones de dólares cada uno), y que iniciativas como Filmstruck, de Warner, que se dedicaba a clásicos y cine de arte, fue dado de baja (ahora puede haber alguna iniciativa que lo reviva). Y que el cine es cada vez más caro y se orienta al tanque multi público.

La concentración causa que, para poder acceder a una va- riedad de contenidos, en el futuro el usuario deba optar por dos caminos: contratar muchos SVOD o servicios on demand -lo que no solo terminará con el cable o la TV de aire tal cual los conocemos, sino que encarecerá el acceso o dedicarse a la piratería. Justamente, el SVOD había disminiuido ese campo dado que era mucho más sencillo pagar un fee razonable y fijo por ellos en lugar de la molestia de buscar, bajar y a veces no obtener lo que se busca.

2018, pues, sentó las bases del modelo futuro para el negocio. Afecta, obviamente, también a los países en desarrollo que no están en el centro de esta escena, como la Argentina. Porque las empresas que utilizan el camino de Internet carecen de fronteras, solo tienen que adecuar su estructura de costos a ciertas regulaciones sobre todo impositivas. La alternativa es crear contenidos, porque si bien las redes de distribución estarán en pocas manos, es necesario tener qué distribuir. Y no alcanza solo con las creaciones de alto pre- supuesto.

Este año se vio probablemente el pico “real” del negocio, con ganancias y crecimientos millonarios. Pero es probable que, a partir de la competencia concentradísima que llegará en 2019, el campo adquiera su verdadero tamaño y, también, que el poder adquisitivo de los usuarios funcione como un regulador para el movimiento inflacionario en los costos. Y que los nichos se conviertan también en algo rentable, porque una de las reglas inquebrantables del show-bussiness es que hace falta novedad constante. A lo que hoy se suma disponibilidad grande, inmediata e ininterrumpida.

El hecho de que la mayoría de las ficciones importantes de la TV argentina de este año hayan tenido una enorme difusión en sistemas on demand (100 días para enamorarse, El marginal II -que también tiene acuerdo con Netflix, Un gallo para Esculapio 2, El lobbysta, etcétera) y que eso multiplique la conversación sobre ellas una vez que se asocian, además, a las redes sociales, y que los ratings de la TV de aire no lleguen a superar en general los 20 puntos, muestra que el cambio de hábitos de consumo se ha consolidado definitivamente este año, y que en ese terreno es donde la producción de contenidos debería crecer para aprovechar la ola favorable de cambio tecnológico. En última instancia, la Argentina vuelve a transformarse, también para el consumo audiovisual, en productor de commodities (aquí, los contenidos) y tiene la oportunidad de reconquistar el mercado de habla hispana que tuvo en las épocas doradas del primer cine sonoro. Pero eso requiere no solo apoyo econó- mico (del estado y de privados) sino, sobre todo, inteligencia. Ha pasado un año económica- mente muy difícil y, sin embargo, el audiovisual funcionó más o menos como desde 2015. Algo esperanzador está indicando, aunque es solo una pequeña luz al final del túnel e implica cambiar definitivamente la manera de pensar el audiovisual.