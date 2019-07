El emblemático grupo hardcore estadounidense Bad Religion compartirá una noche rockera con el combo punk The Offspring en el estadio Luna Park el 24 de octubre. Ambas bandas realizarán una gira conjunta por América Latina. En esta nueva visita del sexteto que lidera Greg Graffin desde su formación en 1972, Bad Religion repasará su trayectoria sin dejar de lado sus himnos más característicos, entre los que se destacan "American Jesus", "Sorrow", y "Change of Ideas".

Desde un principio los Bad Religion eludieron los tópicos de las bandas punks y así lograron una longeva carrera con más de quince álbumes editados y mucho prestigio por sus críticas políticas y sociales contra el sistema bipartidista estadounidense. The Offspring es uno de los grupos más exitosos a nivel ventas del punk con 50 millones de discos vendidos en 30 años de carrera, con hitos como "Pretty Fly (For a white guy)" y "The kids arent alright".