Uno de los mayores realizadores italianos, el maestro Marco Bellocchio -creador de Vincere, Bella adormentata, Dulces sueños o el clásico I pugni in tasca- realizará una serie para la televisión europea sobre el asesinato, en 1978, del líder de la Democracia Cristiana Aldo Moro por parte de un comando terrorista de las Brigadas Rojas, un hecho que tuvo en vilo a todo el mundo y marcó el final de la política violenta en Italia. La serie será producida por FreeMantle Media, que ha sido responsable del gran éxito internacional El joven Papa. La producción comenzará en 2019, una vez que Bellocchio termine de rodar Il Traditore, su próximo filme sobre un mafioso arrepentido.

No es la primera vez que Bellocchio toca el asesinato de Aldo Moro. Lo había hecho en Buongiorno, notte (2003), una de sus mejores películas, donde narraba el acontecimiento desde el punto de vista de un miembro de las Brigadas Rojas. La serie, de hecho, se llamara Esterno, notte y contará el aconotecimiento desde otros personajes (el presidente italiano de entonces, Giovanni Leone; el Papa Paulo VI, los familiares de Moro, etcétera) pero no incluirá en sus seis episodios de una hora la mirada de los terroristas. La serie, pues, será complementaria de la película.

Aunque no es la primera vez que Bellocchio trabaja para la pantalla chica, nunca lo había hecho con presupuestos altos o valores de producción como los que se utilizarán para Esterno, notte. Es un paso nuevo, de hecho, para el veterano maestro nacido en 1939, pero también una prueba de que los bolsillos más importantes para la producción audiovisual de calidad alejada del entretenimiento familiar aparecen en la televisión, especialmente en lo que se orienta a plataformas on demand. FreeMantle anunció que hay ya muchas empresas -cadenas televisivas, de cable y on demand- interesadas en tener el proyecto, pero que antes de aceptar una oferta prefiere invertir en el desarrollo y recién cuando el guión esté terminado ponerlo a consideración de los compradores. Es el mismo esquema que se usó con El joven Papa, que resultó un éxito internacional absoluto.

La televisión hoy no es un sistema menor. Más allá de la crisis que tiene el mercado tradicional que se maneja por publicidad, las plataformas digitales que se financian con el pago directo de los usuarios se han convertido en ventanas para el cine y el audiovisual menos "espectacular" y con mayor desarrollo de tramas y personajes. Por ende, también, en una especie de refugio para los grandes autores y actores, que ven allí un espacio de libertad económica y creativa notable, además de una posibilidad de ganancias más seguras. El espectro digital es amplísimo y los contenidos de calidad, escasos, de allí que ese mercado sea el de mayor crecimiento en los últimos años. Lo de Bellocchio es una prueba más de que el negocio cambia definitivamente.