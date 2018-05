El actor británico Benedict Cumberbatch, famoso por su protagónico en la serie Sherlock y nominado al Oscar por El código enigma (2014), aseguró que rechazará los roles que le ofrezcan en proyectos cinematográficos o televisivos en los que las mujeres no reciban la misma paga. "La igualdad salarial y un lugar en la mesa son los argumentos principales del feminismo. Miren sus cuotas", afirmó el intérprete en declaraciones a Radio Times. Actualmente en el reparto de la megataquillera Avengers: Infinity War, donde interpreta a Dr. Strange, Cumberbatch manifestó a modo de proclama: "Pregunten lo que se paga a las mujeres y digan: si no cobran lo mismo que los hombres, no voy a hacerlo." "¡La mitad de la audiencia son mujeres!", exclamó el actor, en un momento donde, en materia de disparidad salarial entre actores y actrices, existen varios hechos polémicos en Gran Bretaña, como la noticia de que la protagonista de The Crown gana menos que su compañero de rubro.

Además del compromiso de no aceptar ofertas de trabajo en las que haya disparidad salarial, Cumberbatch adelantó que el próximo proyecto de su productora será "una historia sobre mujeres con una perspectiva femenina sobre la maternidad, en un contexto de desastre medioambiental".