Los legendarios artistas estadounidenses Bob Dylan y Neil Young compartirán escenario el próximo 12 de julio en la edición 2019 del Barclaycards Presents British Summer Time, que se llevará a cabo en el Hyde Park, en la ciudad británica de Londres.

Ambos artistas actuarán con sus respectivas bandas y se espera que en un momento del show se produzca el encuentro entre ellos, según informa la página oficial de Dylan.

Las entradas para el evento serán puestas a la venta el próximo viernes y, aunque Dylan y Young aparecen como cabeza de la grilla, aún faltan confirmar otras figuras, de acuerdo a lo anunciado por los organizadores.

Los dos músicos ya habían compartido escenario en octubre de 2016 durante el famoso festival Desert Trip, en California, en un memorable fin de semana en el que también actuaron Paul McCartney, The Rolling Stones, The Who y Roger Waters. La primera vez que ambos actuaron juntos fue el 23 de marzo de 1975, en el festival Snack en San Francisco, donde interpretaron a dúo "Helpless" y "Knockin on Heavens Door".