Hasta hace poco nadie pensaba en un posible retiro de Brad Pitt, que pasaba por uno de los mejores momentos de su carrera pero una declaración fue interpretada como un posible anticipo de un adiós, cuando dijo que pasaba por el "último semestre o trimestre" de trabajo. Tras casi un mes de incertidumbre, que preocupó a muchos fanáticos, el actor se encargó de aclarar que "en ningún caso es una retirada".

Con 58 años y una extensa carrera multipremiada, Brad Pitt es uno de los actores más celebrados de Hollywood. Aunque protagoniza películas desde muy joven, su primer premio Óscar interpretativo le llegó en 2019, gracias a su personaje de Cliff Booth en "Érase una vez en Hollywood...". Su próximo proyecto es "Bullet Train", que se estrenará el 4 de agosto en Argentina, en donde compartirá pantalla con Bad Bunny.

En una gira de prensa en París, Pitt dijo que se consideraba en su "última etapa", en referencia a este "último semestre o trimestre". “Parece que se interpretó como una declaración de jubilación. Pero no me refería a eso... Lo que quería decir es que ya estoy encarando el último tramo, la última temporada. Y la pregunta es: ‘¿Cómo quiero pasar ese tiempo?’. Pero en ningún caso es una retirada”, expresó el intérprete.

"No me retiro de ninguna manera", sentenció el actor a AFP. De cara al futuro, comentó: "A mi edad, ya cometiste suficientes errores... ahora hay una comodidad en aplicar esa sabiduría".

Bullet Train

El actor se mostró ansioso por el estreno de Bullet Train en todo el mundo. La película es una comedia con aires de thriller a bordo de un tren entre Tokio y Kioto en el que siete asesinos se cruzan e intentan quitarse de en medio, con más o menos fortuna.

"El humor negro, los gags eran algo muy importante para esta película. Me gusta hacer todo tipo de películas, interpretaciones frescas", explicó Pitt. En uno de sus discursos por sus premios a Mejor Actor Secundario, el intérprete había dicho que "ya se estaba poniendo viejo", algo que se evidenciaba en que "orgullosamente le cedía una escena a su doble de riesgo" si tenía la posibilidad de hacerlo.

En esta nueva película, Brad Pitt tiene muchas escenas de acción, ya que el filme se inspira en los trabajos de Jackie Chan. "No puedo decir lo suficiente sobre Jackie Chan y lo que hizo, y estar en esa arena, incluso cerca de eso, es algo que no había hecho antes", confesó Pitt.

En la cinta también participan el cantante Bad Bunny, la joven actriz Joey King, quien proyectó su carrera gracias al éxito de la saga The Kissing Booth de Netflix y la serie The Act, y Sandra Bullock, que reemplazó a Lady Gaga en el papel de Maria Beetle y con quien compartió pantalla en la reciente "La Ciudad Perdida".

Los proyectos de Brad Pitt en 2022

Además de Bullet Train, coprotagonizará la película "Babylon" junto a Margot Robbie, estrella de la película "Barbie". El filme, que Paramount estrenará en Navidad, es una vieja epopeya de Hollywood que se centra en figuras de la industria que se adaptan a la transición del cine mudo al sonoro.

Por otra parte, continuará con su faceta de productor, que ya dio frutos en el pasado. Este año está detrás de producciones como "Blonde", el drama biográfico de Marilyn Monroe, y el esperado drama de Sarah Polley, "Mujeres que hablan", una adaptación de la novela de Miriam Toews protagonizada por Rooney Mara y Frances McDormand. Se centra en un grupo de mujeres menonitas que se unen contra sus violadores. "Es una película tan profunda como cualquier otra que se haya hecho en esta década", dijo Pitt a la revista GQ.

El reparto de Bullet Train en la presentación de la película

“Me encanta, porque logras impulsar nuevos talentos, formas parte de proyectos en los que no necesariamente tendrías cabida como actor. Y por lo demás... pues no sé. Voy de película en película, y lo último que hice define lo que voy a hacer luego. Me gustan tanto las plataformas de streaming como las salas de cine”, aseguró.

Por otra parte, Pitt dijo que recientemente le había encantado ir a ver a Elvis en el cine. "Soy un gran admirador de Austin Butler, creo que va a hacer un gran trabajo", dijo Pitt sobre la estrella de la película.