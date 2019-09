Entre las curiosidades para promocionar la película Ad Astra, dirigida por James Gray y Ethan Gross, Brad Pitt, protagonista del filme, se comunicó el lunes con la Estación Espacial Internacional (ISS) para conversar con el astronauta estadounidense Nick Hague sobre las consecuencias inesperadas de vivir sin gravedad.

Pitt encarna a un ingeniero llamado Roy McBride que se embarca en un viaje espacial a través del sistema solar para encontrar a su padre, quien 20 años antes había partido en una difícil misión a Neptuno con el fin de encontrar signos de inteligencia extraterrestre.

La conversación con Hague, que ocupa actualmente la Estación Espacial con otros dos astronautas estadounidenses, dos rusos y un italiano, se centró en las consecuencias inesperadas de vivir sin gravedad.

En un duplex desde la sede de la NASA en Washington, retransmitida en NASA TV, mantuvieron una curiosa conversación de 20 minutos.



"La callosidad de mis pies ha básicamente desaparecido porque ya no camino sobre las plantas de mis pies", explicó Hague. Y agregó: "pero tengo callos en la parte superior del pie, en el dedo gordo, porque constantemente me aferro a las cosas con el dedo gordo. Es una de las muchas cosas extrañas en las que no piensas en la Tierra".

"Es increíble", respondió Pitt, que se entisiasmó con la posibilidad de que el astronauta le responda sobre su actuación.

—Hablemos de mí. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo estuvo nuestra ingravidez?—, interrogó el actor.

—Estuvo muy bien—, respondió el astronauta.

Feliz con la respuesta, aunque no del todo, porque luego volvió sobre el tema, Pitt le preguntó luego sobre el ritmo de vida a bordo, ya que los astronautas trabajan de 7:30 a 19:30, supo que se rotan para poner música y consultó si habían observado el reciente intento fallido de aterrizaje de una sonda india. "Desafortunadamente no", dijo Hague.

Al final, Pitt apeló a la experiencia del astronauta para responder otra pregunta sobre su actuación:

—¿Quien fue más creíble, George Clooney (por su rol en "Gravedad") o yo?—, preguntó.

—Tú, por supuesto—, contestó el astronauta.