Britney Spears expande su carrera artística y tendrá su propio musical en Broadway. La obra se llamará "Once Upon a Time One More Time" y está planeado que se estrene a mediados del 2023. Incluirá un recorrido de toda su discografía, pero con un enfoque particular: una mirada feminista de las princesas de Disney, como no podía ser de otra manera para la princesa del pop.

El espectáculo tendrá un preestreno en el Teatro Marquis de Broadway antes de su estreno el 22 de junio, anunciaron este viernes los productores James L. Nederlander y Hunter Arnold según un artículo publicado en Variety. La reversión de los cuentos de princesas de Disney estará musicalizada con las canciones de Britney.

La princesa del pop contará le dará una mirada feminista a las historias de Disney, musicalizadas por su discografía

Los coreógrafos de hip-hop Keone y Mari Madrid son quienes dirigirán "Once Upon a One More Time", que mezclará los clásicos de la obra de Spears junto con una reversión feminista de los cuentos de princesas como Cenicienta, La Sirenita y Blancanieves.

Si bien el elenco aún no fue anunciado, el musical fue desarrollado de manera original por la Shakespeare Theatre Company, de Washingtong D.C., en donde recibió críticas dispares por parte de los espectadores.

Mientras tanto, en el detrás de escena se encuentran David Leveaux ("Nine", "Romeo y Julieta" en Broadway, "Jesus Christ Superstar Live" de la NBC) como asesor creativo, Anna Fleischle ("Hangmen") en el diseño escénico, Loren Elstein ("Rosencrantz y Guildenstern están muertos") en el diseño de vestuario y peluquería, Kenneth Posner ("Wicked", "Beetlejuice") en el diseño de iluminación, Andrew Keister ("KPOP", "On Your Feet") en el diseño de sonido, y Sven Ortel ("Newsies") en el diseño de proyección.

A pesar de que el show no cuenta con la participación de Britney Spears, es uno de los primeros productos que se lanza luego de finalizar su tutela legal de 13 años. La cantante estuvo bajo esa condición desde 2008, y su padre tomaba todas sus decisiones profesionales.

Britney Spears escribirá su propio libro

Luego de haber recuperado su autonomía, la cantante escribirá su propio libro autobiográfico, bajo la firma de la editorial Simon & Schueste. Se estima que Britney cobrará alrededor de 15 millones de dólares. La artista hablará tanto de su carrera musical como de su vida privada y su familia.

“El acuerdo es uno de los más grandes de todos los tiempos, detrás de los Obama”, dijo una fuente a la publicación, refiriéndose a los más de 60 millones de dólares que, según se informa, Penguin Random House pagó a Barack y Michelle Obama por los derechos de sus memorias individuales en 2017.