Como era previsible, Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald se quedó con el primer puesto de las recaudaciones cinematográficas y permitió que la taquilla tuviera buenos números. De hecho, entre los tres primeros puestos se superaron los 400.000 espectadores. A esta altura del año es una cifra muy buena.

De todos modos, es claro que entre los dos primeros puestos y el resto de la tabla la diferencia es enorme. Y que, si vemos el final del top ten, se puede ingresar a la lista de las películas con más espectadores apenas con seis mil entradas vendidas, lo que es un síntoma perfecto de que estamos en temporada baja. Sin embargo, es claro que un tanque "de marca" (Animales Fantásticos está asociada a Harry Potter) permite siempre un buen negocio. Sumar más de 200.000 espectadores de jueves a domingo (y seguro la cifra final será mucho mejor dado que se trata de un fin de semana largo) no es frecuente fuera de la "temporada alta" alrededor de las vacaciones de invierno.

Pero resulta muy interesante lo que pasa con Bohemian Rhapsody. Entre la semana de estreno y la segunda en cartel, había perdido apenas 11% del público, algo notable cuando la caída promedio de debut a segunda semana suele rondar el 20%. Ahora perdió el primer puesto, pero perdió entre segunda y tercera solo 6%, cifra insólita. ¿Qué sucede? Es simple: no solo funciona el boca a boca, que es el mejor para un filme no nacional en el año (en el rubro vernáculo, el mejor lo tuvo Mi obra maestra), sino que es menos visto como una película que como un evento, una especie de recital narrado, si cabe la descripción. Fox tomó nota del asunto y estrenó una versión "sing-a-long", es decir con letras e indicaciones para cantar las canciones. Este tipo de copias solo aparecen con películas infantiles que incluyen canciones (los filmes de Disney, básicamente) y no en una para adultos como esta. Seguramente supere la barrera del millón de espectadores el próximo fin de semana. Sería interesante ver si, en su cuarta semana, "empata" con Animales Fantásticos. De todos modos, es muy difícil que ambas películas no desciendan un puesto después del estreno de El Grinch del próximo jueves. Después de todo, el único filme infantil, animado y masivo en cartel (Pie Pequeño) está terminando ya su carrera en salas y reinaba en solitario. De hecho, terminará su carrera alrededor de los 400.000 espectadores, lo que representa -proporcionalmente- más que en los Estados Unidos, donde no funcionó tan bien. Pero es simple: no tenía competencia.

Además de Animales... otros cuatro estrenos entraron en el top ten. El thriller Matar o morir se ubicó en el cuarto puesto, la película de terror Hell Fest: juegos diabólicos pudo entrar, con menos de 10.000 espectadores, en el sexto lugar de la tabla, y cerraron Pablo Escobar: la traición y el filme de Spike Lee Infiltrado del KKKlan. Este filme es otro síntoma: en el circuito de festivales, la película es considerada una de las candidatas más mencionadas para la temporada de premios que culmina en el Oscar. Con un lanzamiento solo en veinte pantallas, funcionó regular. Los rumores de galardones o las críticas entusiastas ya no determinan nada en la taquilla.