Los números de la taquilla desde el jueves hasta hoy son interesantes. En principio, el primer puesto siguió siendo de Aquaman, el tanque de superhéroes que está funcionando muy bien. Tuvo 116.434 espectadores, pero eso implica tener en cuenta que el día donde más entradas “familiares” se venden -el domingo- no hubo funciones (o muy pocas) en los principales complejos cinematográficos. Lo que implica que la película realmente está funcionando bien y que eso permite pensar en un diciembre con recaudaciones por encima de la media (hay que tener en cuenta que hay otro tanque familiar en el último fin de semana, Bumblebee, que se estrena el próximo 28 de diciembre).

En segundo lugar quedó El Grinch (36.987 entradas), también un buen número aunque represente un tercio de lo que vendió Aquamán. Filmes familiares en el fin de semana de Navidad, todo absolutamente lógico. Lo que se evade un poco de la lógica es que Bohemian Rhapsody, la un poco kitsch pero encantadora historia de Freddie Mercury y Queen, quedó en un muy buen tercer lugar con más de dos meses en cartel, cerca del millón y medio de espectadores. Es raro para una película que no fue necesariamente bien tratada por la crítica, pero el peso de la banda de sonido llena de hits tocados al máximo volumen posible mas las versiones para cantar en la sala, todo un fenómeno que merece explicación aparte han hecho un éxito muy superior fue- ra de los Estados Unidos que en el país de origen.

Sin embargo, fue mal fin de semana para los estrenos: el primero aparece recién en el puesto número 6 (el raro filme de terror ruso La Sirena), y en noveno puesto el buen filme de Gus Van Sant No te preocupes, no irá lejos. Ambos con muy poco público, por cierto. En cuanto a Érase una vez un Deadpool (séptimo puesto), es menos un estreno que una broma. No estuvo mal la Navidad para los cines.