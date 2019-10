No se puede decir que haya sido un mal fin de semana para los cines. Es cierto que hubo una merma notable en la cantidad de público en las salas respecto del fin de semana anterior, pero la razón es simple: elecciones nacionales el domingo y pocas o ninguna función ese día. Con ese handicap, los números entre jueves y domingo fueron bastante buenos. Aunque, como viene sucediendo en los últimos meses, la diferencia entre los primeros puestos y los de la mitad de tabla es enorme. La política de que el tanque lo sostenga todo tiene esas consecuencias.

Hablando de tanques, como era previsible Guasón pasó antes del sábado los dos millones de entradas vendidas y se mantiene en el primer puesto de las recaudaciones. Es probable que llegue a los dos millones y medio, aunque bastante difícil que supere los tres millones. De todos modos, es un enorme éxito si se tiene en cuenta que solo puede ser vista por público adulto (es apta para mayores de 16 años, incluso si se basa en un personaje de Batman), carece de espectacularidad digital y es básicamente un drama de personajes absolutamente angustiante y realista. Salvo películas argentinas (El Clan, por ejemplo), es muy difícil que un film con tales características tenga este éxito. Por el promedio que mantiene, es difícil que no permanezca bastante tiempo más en cartel, aunque lo más probable es que pierda la pole position el próximo jueves con Terminator: Destino oscuro, cuyas críticas internacionales, además, son muy buenas.

Maléfica también sumó bien en el segundo puesto, y La odisea de los giles continúa dentro del top five, aunque aquí sí se nota la diferencia con los primeros lugares en cuanto a números absolutos. Es la película argentina más vista y la quinta en recaudaciones totales en lo que va de la temporada (antes están Toy Story 4, Avengers-Endgame, El Rey León y, justamente, Guasón, que la superó en esta lista a fines de la semana pasada). No va a llegar a los dos millones, pero ha tenido un recorrido notable en un año donde ni los grandes exitosos de la pantalla nacional lograron ir más allá del medio millón de entradas vendidas. Y eso en un contexto donde la crisis económica no hizo mella en la venta de tickets, que se mantiene en el promedio histórico. Corolario: el cine sigue siendo la salida familiar más barata. Corolario dos: por ser salida familiar, recaudan más las películas para todo público. Volviendo al principio, lo de Guasón es literalmente extraordinario en este contexto.

El resto de la tabla muestra pocas novedades. El estreno mejor posicionado -tercera posición- fue la secuela del éxito de culto Zombieland, con casi la décima parte de los espectadores que obtuvo Maléfica un puesto por encima. Mucho más abajo aparecen el estreno limitado Steven Universe, largo del exitoso y poético personaje de Cartoon Network, y al final, la independiente La carrera de Britanny, también con muy pocas salas y funciones (lo que permite pensar en un buen promedio). Por cierto estos números son consistentes con la ausencia de un estreno fuerte el pasado jueves. Pero dado que fue un fin de semana limitado y especial, los números -repetimos- fueron buenos. Y es más que probable que mejoren con la nueva Terminator desde el próximo jueves.