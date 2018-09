Hay películas que son como mayonesa: cosas que no podrían ir juntas, se mezclan en algo nuevo y consistente. En general el problema es si se corta o no se corta: la metáfora no es del autor sino de André Bazin. Todos lo saben tiene ese problema. Un realizador (premiadísimo, incluso con dos Oscar) iraní, un escenario español, estrellas hispanoparlantes de allá y de acá. Asghar Farahdi dirige al matrimonio Penélope Cruz-Javier Bardem y el tercero en discordia es Ricardo Darín. De paso, muy amigo en la vida real del matrimonio: este dato sería irrelevante salvo porque ese conocimiento mutuo es lo que parece lograr que las escenas entre los protagonistas tengan otro brillo, sean como estampas aparte de una película cuyo suspenso o dramatismo tiene muchísimo de impostado. Farahdi parece más interesado en que a todos les guste y menos en que todos lo sepan. Decorosa, pues, aunque decepciona bastante.

Titulo original: Everybody Knows, España-Francia, 2018. Duración: 133’. Dirección: Asghar Fahradi. Intérpretes: Penéope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Inma Cuesta. Calificación: Apta para mayores de 16 años.