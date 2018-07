En los Estados Unidos se dio a conocer un informe de la consultora de Wall Steer Cowen & Co sobre los hábitos de consumo audiovisual hogareño en ese país y el resultado coloca a la plataforma de svod Netflix como la principal elección en ese mercado por encima del cable tradicional, la televisión de aire e incluso plataformas como YouTube. La encuesta se realizo sobre 2.500 casos de todo ese país, una muestra pequeña dada la población.

Sin embargo, es menos importante lo que duce de Netflix de lo que dice de la televisión en general. En general, los números indican un 27% de preferencia por esa plataforma, un 20% para el cable tradicional, 18% para TV de aire y 11% para YouTube. Pero en el rango etario de 18 a 34 años, la cuestión es mucho más interesante -y dramática-: el 40& elige Netfli, 17% Youtube, cable básico 12,6% y TV de aire, 7,5%.

En todos los casos, la televisión de aire tradicional aparece en retroceso, sea analice desde donde se analice la muestra. Más allá de que el estudio tiene un sesgo hacia Netflix y fue publicado como promoción de la firma (aunque recogido por Variety, medio bastante favorable a las plataformas SVOD), las cifras muestran no solo que la cantidad de alternativas para el audiovisual han hecho que el aire -e incluso el cable básico- pierdan público, sino que esa tendencia es irreversible en la medida en que las generaciones más nuevas no lo toman como una alternativa central. Se han educado en un entono donde el entretenimiento a voluntad y de apariencia gratuita. El principal problema es la interrupción justamente de la publicidad. Internet permite que un usuario consiga entretenimiento audiovisual a la medida de sus tiempos y deseos sin que se interrumpa por la publicidad. Es algo que hoy sucede también con la versión no paga de YouTube, por ejemplo, con sus anuncios a principio de los videos o cada tantos minutos de emisión. Pero no con Netflix o el resto de las plataformas pagas de SVOD. Que, por otro lado, están jugando el juego de la exclusividad de contenidos, lo que las vuelve muy competitivas. Es decir, se están transformando en marcas y sellos, como los estudios del Hollywood clásico. Su apuesta es que, al final de la evolución del audiovisual, todo sea SVOD excepto el gran blockbuster inmersivo, algo que básicamente ya sucede y va desplazando al resto del cine hacia el televisor.

El movimiento es global y las generaciones que nacieron con Internet ya no tienen, por ejemplo, la costumbre del zapping,. Uno de los datos interesantes de la encuesta es que el cable básico está, aún, muy arriba -mucho más que el aire. Se debe a que el SVOD,sigue siendo un consumo especialmente urbano. Y gran parte de la población de los EE.UU. rural es refractaria a estos cambios. Pero es solo cuestión de tiempo.