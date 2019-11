Contra lo imposible es una de las películas más placenteras que podrá verse en esta temporada. Es necesario establecer que un filme no puede generar placer si no es bueno, así que sí, Contra... es uno de los mejores filmes de la temporada. Narra las históricas 24 de Le Mans donde Ford decide competir contra Ferrari (así se llama la película en el original) y está sostenida en tres pilares: las actuaciones de Matt Damon y Christian Bale -ambas precisas, con la mezcla de simpatía y dureza que requieren los personajes-, la dirección precisa de James Mangold y el vértigo de la carrera misma. Biopic, película deportiva, filme de suspenso y pura aventura, trata en el fondo el gran tema de todo arte: el de la vocación, ese llamado invisible por el cual nos obsesionamos por hacer algo nuevo, algo que quizás no tiene sentido pero que resulta imprescindible. Eso le suma más puntos.

Título original: Ford Vs. Ferrari, EE.UU., 2019

Duración: 152’

Dirección: James Mangold

Intérpretes: Christian Bale, Matt Damon, Caitriona Balfe, John Bernthal

Calificación: Apta para todo público