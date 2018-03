El Solid Rock Festival, que se celebrará el 6 de diciembre y presentará como principal atracción a la legendaria banda Deep Purple, cambió de escenario y se llevará a cabo en Tecnópolis, en vez del Hipódromo de Palermo, y contará con la actuación de Cheap Trick, en lugar de Lynryrd Skynyrd, informó la productora local.

Mientras que el cambio de escenario respondió a cuestiones “logísticas”, la ausencia de los creadores de Sweet home Alabama se debe a una enfermedad diagnosticada a la hija de Johnny Van Zant, vocalista del grupo, que los obligó a cancelar todos los shows.

En su lugar, la grilla, que incluye además a Tesla, se completará con Cheap Trick, la banda estadounidense formada en 1974, que alcanzó la popularidad a fines de esa década en pleno auge del postpunk.

”Estamos entusiasmados de unirnos a Deep Purple y Tesla en Sudamérica como parte del Solid Rock Festival. Sólo desearía que fuera en diferentes circunstancias. Nuestros pensamientos y oraciones están con Johnny, su hija y todos nuestros amigos en toda la familia Lynyrd Skynyrd”, dijo al respecto el líder de Cheap Trick, Robin Zander.

En tanto, la producción aclaró que los tickets adquiridos no necesitarán ser cambiados para que tengan vigencia, pero además podrán ser devueltos en caso de que alguien no pueda acercarse a la nueva sede. Cheap Trick, como se indicó, tiene una larguísima trayectoria en el universo del rock, y ha pasado por diferentes formaciones, siempre bajo el liderazgo de Zander.

Después de una larga carrera en diferentes casas discográficas, se independizaron en 2005 y no dejaron de girar por Estados Unidos y el resto del mundo. A mediados de este año, lanzaron su álbum más reciente, We’re All right!, y recientemente un disco con canciones navideñas.