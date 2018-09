Podría decirse, a esta altura de los acontecimientos, que el hecho de que China sea la noticia permanente en el campo del negocio cinematográfico no es sorpresa. La cuestión es simple: no solo hoy mueve a veces más dinero que el mercado de cine estadounidense, sino que su expansión es rápida y tiende a quebrar fronteras. Hasta ahora, el único exportador de cine de gran espectáculo y presupuestos millonarios es Hollywood. Pero China ha sido un modelo exitoso en cuanto a la sustitución de exportaciones en ese campo. Es simple: en China hay 1.380 millones de personas; en los Estados Unidos, 326 millones. La proporción de espectadores respecto de la población total es la misma, aunque en China crece; en términos absolutos, es más gente. Ahora bien, también sucede que el costo del ticket es sustancialmente más bajo. China necesita no solo llenar su mercado con grandes productos sino, también, exportar. Por eso es que en los últimos años ha optado por incluir en los elencos de sus películas estrellas de Hollywood.

La mayoría de las grandes producciones pertenecen a tres géneros: bélico, fantasía o thriller de acción. El mayor éxito en lo que va del año es la fantasía de artes marciales The flowers of war, del otrora autor "de festivales" Zhang Yimou: uno de sus protagonistas es Christian Bale y tiene asegurada distribución internacional. El filme de fantasía Animal World, protagonizado por Michael Douglas, en pocas semanas logró recaudar u$s75 millones. El próximo tanque es la película bélica Unbreakable Spirit, protagonizada por Adrien Brody y Bruce Willis. Sin contar la participación de empresas chinas (que tienen, todas, participación estatal) en series como Misión: Imposible.

No siempre sale bien: el intento de exportar una película de fantasía a Occidente (La gran muralla, de 2017, protagonizada por Matt Damon) no funcionó del todo, pero el puente se está construyendo rápidamente. Uno de los problemas consiste en la ausencia de roles para actrices occidentales: en general los géneros de acción son marcadamente masculinos. Sin embargo, Milla Jovovich logró conseguir un papel originalmente escrito para un hombre en la película de acción The Rookies, gracias a la presión de distribuidores y agentes estadounidenses.

¿Cuál es el atractivo de China para las estrellas de Hollywood? Es grande: en principio, se paga muy bien por, relativamente, menos trabajo que en los Estados Unidos. En segundo lugar, redora en otro territorio el star-power de ciertos intérpretes (Bruce Willis es un caso importante). Y tercero, permite entrar a un mercado que crece mientras el de Hollywood solo se concentra en pocos y demasiado grandes espectáculos de efectos especiales. El futuro: que empecemos a ver estos filmes en nuestros mercados, lo que creará una lucha en la distribución y la exhibición que no dejará de ser interesante.