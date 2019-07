La tensión entre China y los Estados Unidos, que afecta a todo el comercio global, parece entrar en un cono de distensión, luego de que ambas partes acordaran esta semana reabrir algunas negociaciones después de que la administración Trump avaló tarifas y tributos especiales para los productos y los desarrollos de la empresa china de celulares y tecnología Huawei. Y entre las primeras señales de distensión hay una que se relaciona directamente con el negocio cinematográfico: ya no será necesario que el gobierno de Beijing esté involucrado en la construcción y explotación de nuevas salas cinematográficas.

China tiene más de 60.000 pantallas, pero el crecimiento parece debilitarse

Todos los años, la Comisión China de Reformas y Desarrollo Nacional (NDRC por su sigla en inglés) publica una lista de áreas donde la inversión extranjera no está permitida. El año pasado fueron 48 ítems, este año, 40. Una de las que desapareció -y permite pues la entrada de inversores no chinos- es la construcción y operación de cines, que ya no tendrá restricciones para los extranjeros. La lista tiene efecto a partir del próximo 30 de julio.

Sí, sin embargo, permanece la restricción para la producción, distribución e importación de cine, y para la exhibición en aquellas cadenas ya constituidas. De todos modos, resulta una ventana de ingreso muy importante al negocio del cine, uno de los que más crecimiento ha tenido en el país asiático en la última década.

En realidad, estas restricciones que van disminuyendo poco a poco, tienen que ver no solo con la apertura de mercados a la inversión extranjera, sino a cierta necesidad de mantener la velocidad del crecimiento. El área cinematográfica, aunque presenta números asombrosos si se los compara con los de cualquier otro país, son menos de lo necesario para el mercado chino. En estos últimos meses, la producción cinematográfica ha disminuido a niveles que, a futuro, presenta preocupación. Y el área de la construcción de pantallas es crucial.

El mercado chino es tan importante para Hollywood como a la inversa

En 2017 se abrieron en China 9.597 nuevos cines; pero en 2018 esa cifra, aún enorme, descendio a 9.303. En total, la cantidad de salas cinematográficas supera las 60.000 y es el mayor parque en el mundo. Sin embargo, la asistencia en salas en lo que va de 2019 ha dependido de algunos tanques. Uno propio (The Wandering Earth, que en la Argentina se estrenó en Netflix aunque está diseñada para pantalla grande como toda épica de ciencia ficción) y otros americanos, especialmente Avengeres-Endgame, que e ese mercado recaudó uS$614 millones (y su total supera por poco los uS$2.700 millones globales, de los cuales uS$842 son estadounidenses).