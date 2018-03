Leonardo M. D'Espósito

ldesposito@diariobae.com

No fue un buen fin de semana para los cines. Tampoco fue malo: el último trimestre del año siempre es temporada baja para el cine. De hecho, es raro que haya nada menos que tres películas argentinas en el top ten (aunque, digamos todo, con recaudaciones modestas). Y sí, también hay alguna sorpresa, por qué no.

Desearás... tiene muy buen boca a boca y puede crecer en las próximas semanas

It sigue en el primer lugar, pasó el millón y medio de entradas vendidas y, aunque pierde bastante semana a semana con absoluta lógica, puede alcanzar los dos millones de espectadores, una cifra cada vez más difícil en el actual panorama. Pero en este caso, la noticia es que el tanque Blade Runner 2049 no sólo no logró ganarle sino que además recaudó poco más que la cuarta parte del filme en primera posición. ¿Explicación? Más allá del prestigio de la marca -la original Blade Runner se convirtió en un filme de culto con el paso de los años, ya que fue un gran fracaso de taquilla cuando su estreno en 1982-, es la clase de películas por las que el público lee las críticas. Y en general no fueron entusiastas, lo que hizo que la convocatoria fuera menor que la que se esperaba.



En el tercer lugar aparece una sorpresa: Desearás al hombre de tu hermana tuvo buenos números. Es cierto que si se realiza el promedio parece bajo, pero tuvo menos funciones que otros filmes porque es una comedia erótica para adultos; es decir, casi no tuvo, en los complejos multipantalla, funciones por la tarde. Así que es un promedio "mentiroso", que además fue empujado por las muy buenas críticas. Y tiene muy buen boca a boca, lo que puede lograr que se mantenga sin pérdida en la próxima semana o incluso que crezca en recaudaciones. Sería merecido.



Lo que sucedió con Zama era previsible, aunque de todos modos -nuevamente es importante tener en cuenta el promedio- sus números son buenos. No es una película "fácil" para el público masivo, y si se tiene en cuenta que es el único que mueve las recaudaciones, que se mantenga en el top ten con pocas funciones implica un buen resultado. Debería ser mejor, es cierto, pero es el contexto que tenemos.



También con pocas funciones y pocas pantallas funcionó bien el estreno Un bello sol interior, de la gran cineasta francesa Claire Denis, fogoneado por la protagonista Juliette Binoche, que siempre "vende bien" en el segmento de arte y ensayo en nuestro país. Por último, también funcionó bien My little Pony: la película, porque el público infantil sigue pidiendo ir al cine. No reventó los cines -ni podría haberlo hecho-, pero el rendimiento fue muy bueno teniendo en cuenta la altura de la temporada en la que nos encontramos.



Última extrañeza: Tita de Buenos Aires, la tercera película argentina entre las más vistas, tuvo un crecimiento de más de 500% respecto de su fin de semana de estreno. Porque arrancó el domingo de la semana anterior y poca gente se enteró, así que tuvo mucho más público a partir del jueves. Casos y cosas de la taquilla.