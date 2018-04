Mientras los grandes del negocio audiovisual tratan por todos los medios de terminar con la piratería informática, los productores independientes encuentran otras estrategias. Es el caso de los creadores de The Man from Earth: Holocene, secuela del film de ciencia ficción (y pequeño clásico de culto en el circuito independiente) The Man from Earth. Dos meses antes de la salida de la película en DVD y formatos digitales, subieron a The Pirate Bay -uno de los más importantes sitios pirata- y a varios servidores no legales una copia perfecta de la película. En ella, antes de comenzar, el director y productor Richard Schenkman, pide una donación a quien baje la película si es que gusta de ella. El resultado: en pocas semanas, los productores recaudaron u$s45.000 solo por las bajadas pirata.

Como dicen a Variety los productores, "la estrategia de estrenar primero la película en redes piratas se basó en lo que sucedió con la primera película hace diez años". En efecto: The Man from Earth apareció, antes de su estreno digital vía Starz, en servers ilegales, lo que además incrementó su popularidad en IMDB, sitio clave de la cinefilia. Así que los creadores incluyeron un enlace para donaciones y recaudaron unos u$s20.000. Esta vez, el acceso pirata fue parte de la estrategia de marketing. "No es que estemos a favor de la piratería -explican-, pero al mismo tiempo tenemos que vivir con ella, y este fue un modo de conseguir dinero".

Lo más interesante de esta movida contraria a la tendencia punitiva del sector consiste en la potencial aparición de un mercado "del productor al espectador", una alternativa interesante para los independientes.