Hace algunos días, Comcast, el conglomerado operador de cable y televisión más grande del mundo por ingresos, hizo una apuesta fortísima: dijo que haría una oferta en cash para quedarse con las propiedades de Fox. Esa oferta, dicen los analistas, rondaría los u$s60.000 millones. Por supuesto: el botín es el mismo que Disney acordó adquirir en poco más de u$s54.000 millones a fines del año pasado. Hoy los ejecutivos de Fox anunciaron que los accionistas deberán votar con cuál oferta se quedan. Nota: no se descarta que otros gigantes también ingresen en la puja.

Los analistas prevén la rápida desaparición del modelo de TV tradicional en favor del #OnDemand

Fox no logró dar, realmente, el paso de la cultura analógica a la digital. Pero tiene una cantidad importante de franquicias muy rentables. Los Simpson, X-Men, Avatar, etcétera: para Disney, que va a construir su SVOD, eso es importante. Ahora bien: el problema de Comcast y la razón por la que realiza esta oferta, consiste en que su negocio hasta ahora, más allá de poseer la señal de TV de aire NBC o la señal latina Telemundo, es que el negocio se decanta directamente hacia el video on demand. Y que ese espacio ha sido ocupado tanto por los SVOD como Netflix, Amazon o Hulu como por los grandes de Internet como YouTube. En una nota publicada por deadline.com, el analista de medios Todd Juenger explicó que Comcast se encuentra con el riesgo de tener una gran infraestructura para distribuir contenidos (DirecTV y, sobre todo, la poderosa telco AT&T, la décima marca más valiosa del mundo) pero carece de una biblioteca fuerte o franquicias importantes. Ergo, va a depender de quienes ya ocuparon la posición a menos que consiga una biblioteca fuerte. Para Juenger, solo el deporte justifica la TV en vivo, mientras que el periodismo tendrá como hogar Internet (ya lo tiene, claro, y es un dilema aún insoluble para los medios). Ante la enorme concentración del mercado del on demand y la falta de competencia, la única alternativa para una empresa grande que no quiera disolverse en el futuro (no tan futuro) ecosistema es la compra de Fox. Quien compre Fox, ha de sobrevivir y generará otro competidor en lugar de favorecer aún más la concentración permitiendo la adquisición a Disney.

En los próximos días, entonces, los accionistas de Fox deberán elegir entre estas dos alternativas (si no aparecen más actores en la puja). Lo que suceda va a alterar globalmente el campo del entretenimiento audiovisual y quizás equivalga a una mayor concentración y una mucho menor competencia en todo el mundo.