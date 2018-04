Probablemente esta columna de la semana lo desconcierte un poco, pero esperamos que no demasiado. No vamos a hablar de una película o un autor de cine porno, ni de un fenómeno particular que atañe al XXX, sino de otra cosa. Hace algunos años, un canal premium y porno presentaba una graciosa publicidad que decía "Mundo Venus-Mundo real", diferenciando el universo en el que ocurren las películas del género de lo que vivimos todos los días. El porno tiene la ventaja de que podemos comprender cosas del cine y del arte en general de manera mucho más clara dada su doble característica de cine marginal y extremo. Así, que, con su permiso, vamos a hacer un poco de teoría alrededor de la pregunta ¿En qué mundo sucede el porno?

Cualquiera que haya visto un poco de porno, cualquiera que se haya animado a ver una película entera -a esta altura, dado el uso privado de incentivo a la manualidad que el género tiene, es poca gente, pero no deja de valer la pena- sabe que los habitantes de Pornolandia siempre tienen ganas de sexo. Siempre, siempre, siempre y en cualquier situación. Si acaban de vivir una tragedia, para hacer catarsis. Si están contentos, para incrementar el goce. Si no, porque sí. La cosa es que en absolutamente cualquier situación es posible que surja la excitación y el acrobático acoplamiento. Es un universo donde no hay ni culpa ni pena, totalmente feliz y físico. El amor existe pero en un plano completamente distinto del erótico, aunque hay romances y dramas. En cierto sentido, bastante sano, el sexo está separado del amor.

Y hay otra vuelta de tuerca interesante. Mientras que las tramas del porno son copias un poco chuscas del cine clásico de Hollywood, especialmente del melodrama romántico, y en ese punto todo es ficción ostensible, cuando se hace, se hace y eso es hiperrealista. Hay una vagina, hay senos, hay anos, hay penes y penetraciones, felaciones y toda clase de combinatorias entre dos o varios participantes. Aquí es donde puede entenderse bien el poder de fascinación del cine: cuando vamos a ver -viremos radicalmente el género- Lo que el viento se llevó, por un lado sabemos que son actores y que Vivien Leigh no es la gran Scarlett O'Hara. Pero cuando corre debajo de las llamas de Atlanta, creemos que hay una persona a punto de quemarse o morir ante una explosión. Cuando una película está bien hecha, creemos que un montón de falsedades realmente están ocurriendo ante nuestros ojos como cuando miramos algo a través de una ventana. En el porno, cuando hay sexo no necesitamos que la puesta en escena nos convenza, porque es simplemente así: hay dos personas teniendo relaciones sexuales reales y completas frente a la cámara.

Y resulta que en ese momento todo lo demás se diluye. Salvo el peso que, al llegar a esa situación, haya creado la historia. Por ejemplo, que esos dos amantes son madre e hijo (Taboo), o que esa mujer se dedica a los actos más aberrantes para ganarle una apuesta a Satán (El Diablo en Miss Jones). Lo que importa es tanto lo que vemos como la relación con lo demás, y esa relación es la que construye el mundo en el que se desarrollan estas fantasías.

Porque son eso, fantasías. Por extensión, lo son en todo el cine, incluso en el más realista posible porque hay una construcción detrás. Pero para que eso funcione tiene que haber algo real, algo que nos permita reconocer como posible ese mundo. En el porno, es la relación sexual directa. Porque el universo en el que todo el mundo está dispuesto todo el tiempo al ejercicio genital no existe. Lo que nos lleva a resolver otra pregunta: ¿Por qué vemos películas, leemos libros, miramos cuadros, escuchamos música? Hay muchos motivos utilitarios pero hay uno supremo: por placer. Necesitamos el placer, la distracción, salir de la vida cotidiana y vivir un poco en el universo de la fantasía para tomar perspectiva y entender el nuestro. Y el porno se basa casi exclusivamente en el placer físico, es su bandera. Dado que solo podemos experimentar el mundo a través del cuerpo, esta clase de cine nos pone en contacto directo con el sentido del arte. Sí, tal cual, incluso cuando lo "usamos" para estar en contacto directo con nosotros mismos.

El mundo de la pornografía es, por un lado, de una imaginación sin límites porque no hay demasiados escrúpulos a la hora de tomar los personajes -pongamos un ejemplo- de Los Vengadores y hacerlos vivir intensos momentos sin efectos especiales. Es un chiste, pero un chiste libre y -cosa curiosa- cuando están en pleno sexo dejan de ser ls personajes que se supone que son para convertirse solo en ejemplos de placer puro. Ahora bien, el universo del porno también tiene sus problemas: la reiteración de situaciones, la superpoblación de ambientes cerrados, la hipertrofia de los participantes. Y además hoy aparece atacado por otro tipo de porno que podemos llamar "documental": el de aquellos que se filman y lo suben a servidores -¿Es cine?- o de quienes fingen hacer cosas "espontáneas" (eso sí es cine, porque es una ficción que se pretende pasar por realidad). Algo más: el porno ha generado en las últimas dos décadas una especie de "efecto Matrix". Dado que es asequible de modo privado vía Internet y que también de ese modo es posible relacionarse con otras personas, se ha creado gracias a la libertad de representación que implica otro mundo paralelo, el de encuentros virtuales cuyas fantasías sobrepueblan las redes. El cine, primera gran realidad virtual, también lo hizo en su momento, aunque no de modo tan ostensible. Ni, dado que el sexo puede comenzar virtual y volverse real y emulativo del porno, con tanta penetración.