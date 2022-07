Cómo se recupera -en números- el cine en salas en los EE.UU.

Se habla en los EE.UU. de la recuperación de la asistencia de los espectadores a las salas, pero no teníamos, hasta ahora, números firmes. Un informe publicado por Variety nos da una idea: al cierre del primer semestre de 2022, el mercado de cine de ese país recaudó

3500 millones de dólares. Una mejora enorme respecto de 2021, cuando se habían recaudado 911 millones, y también respecto de 2020 (1700 millones contando asistencia normal entre enero y fines de marzo). Pero en realidad, hay que comparar esto con 2019, el último año "normal" pre pandemia. En ese primer semestre del 19, se recaudaron 5400 millones de dólares. La meta aún está lejos.

Pasaron varias cosas. En primer lugar, se estrenaron menos películas semanalmente en 2022 que en 2019. Respecto de entonces, semana a semana se registraron entre 50 y 64% menos de estrenos. Aquí las cosas son complejas y se genera un círculo vicioso. Pero se puede explicar. En principio, los adultos de más de 45 años son los más reacios a ir al cine y prefieren ver estrenos en sus casas, plataformas mediante. Eso hace que no se estrenen películas para una parte importante del público, porque no son (o serían) comercialmente viables.

También se acortaron las ventanas de exhibición. Esto implica que, en promedio, 45 días después del estreno en salas una película ya está disponible en alguna plataforma. Es cierto: para tener "todos los estrenos" es necesario tener "todas las plataformas", y en el actual paisaje económico eso se ha vuelto cada vez menos viable. Pero recuerden: cuando un filme ingresa a una plataforma, hay una copia digital pirata viable. Esto también quita público.

Finalmente, los más proclives a pagar una entradas son los adolescentes desde doce años y jóvenes adultos hasta 35. Los niños son un caso aparte: recién ahora los padres han perdido el miedo a llevarlos a una sala con otra gente, lo que explica el éxito de Minions 2 (y, de paso, que Lightyear no funcionó lo que se esperaba por la película en sí, no por el contexto). Esto implica que, como siempre pero de una forma aún más radical, solo los tanques sostienenen la taquilla. Hoy aparece una bonanza importante en los cines porque es la temporada alta (vacaciones de verano en el hemisferio norte; vacaciones de invierno próximas en el sur). Pero habrá que ver el balance final del año para saber si se llegó o no a una verdadera recuperación. Lo cierto es que el negocio salió de la pandemia completamente cambiado