La necesidad de integrar a una población latina creciente ha hecho que una de las más grandes empresas de creación de contenidos de los Estados Unidos decida comenzar a producir material bilingüe en inglés y español. La iniciativa corre por cuenta de NBCUniversal, que lanzará la primera serie en dos idiomas, Latinx Now!, que se hará en los dos idiomas y tendrá difusión por las plataformas digitales de Telemundo y E!, además del canal de cable en castellano Universo.

Latinx Now! Será un talk show semanal de treinta minutos conducido por tres inflencers latinos, Christian Acosta, Nastassja Bolivar y Claudia Vergara más un invitado especial cada semana. Lo interesante, además de que sea un programa producido en dos idiomas, es cómo será difundido. En efecto, la versión en español se difundirá primero en el canal de YouTube de Telemundo, los miércoles al mediodía, dos horas antes de que la versión en inglés se enita por el canal de YouTube de E!.

Las metas de esta estrategia son múltiples. La primera, dado que la mayor parte del universo sub 20 -al que está dirigido el envío concentrado en moda, entretenimientos y celebridades- accede a contenidos (breves, por lo demás) a partir de plataformas de Internet, llegar a ese público. En segundo lugar, llegar al público latino. En los Estados Unidos, que no tiene idioma oficial -en algunos estados el inglés se ha declarado idioma de gobierno, nada más- el universo de hispanoparlantes está calculado en 38 millones de personas. Y aunque a fines del siglo pasado se consideraba que los más jóvenes accederían rápidamente al inglés, el castellano permaneció como marca identitaria. En cierto sentido, el país es bilingüe y se considera que la población que habla castellano superará los 40 millones de personas (de un universo de aproximadamente 350 millones de habitantes) para 2020. El auge de las políticas identitarias ha hecho que la integración se vuelva no solo un buen negocio sino un imperativo para las grandes empresas, que cada vez necesitan mayor cantidad de usuarios para lograr un balance positivo.

Por lo demás, el núcleo de la cuestión es cómo reconvertir el viejo negocio de la televisión de aire en otro que pueda alcanzar a nuevos públicos. El asunto no es para nada sencillo dada la migración creciente hacia las plataformas digitales, especialmente por las generaciones nativas del siglo XXI. De allí que contenidos de este tipo que, además, se "customizan" de acuerdo a parámetros culturales muy precisos (tanto etarios como de procedencia) resultan una punta de lanza importante para pensar el futuro de la televisión.

Lo más probable es que, si la audiencia es suficientemente grande, la experiencia se extienda y se creen otros contenidos en dos idiomas. Lo que también se marca aquí es que es el productor de contenidos el que tiene que proveer la flexibilidad, y no ya el espectador el que debe "adptarse" a los contenidos. El futuro del audiovisual en todo formato pasa por reconocer este hecho irreversible.