Durante cuarenta y ocho horas, los cinéfilos -y no tanto- del mundo especularon respecto de la posibilidad de que Idris Elba (el protagonista de la serie Luther, actor de filmes como Thor y Titanes del Pacífico, entre otros) podía convertirse en el primer actor negro en interpretar a James Bond. Todo surgió de la confluencia de tres rumores. La primera, del propio Elba, que tuiteó una foto de sí mismo en traje con el texto "I'm Idris, Idris Elba", copiando la célebre fórmula del 007. Luego, la publicación de que la productora de la serie, Barbara Broccoli, se había reunido con el director Antoine Fuqua (Día de entrenamiento, El Justiciero) y le había comentado que quizás era tiempo para un Bond negro y que Elba era una buena alternativa. El propio realizador negó luego incluso que tal conversación hubiera tenido lugar. Sin embargo, la polémica está instalada sobre si es posible que el espía con licencia para matar pudiese ser interpretado por un intérprete de color.

Mientras tanto, el actual Bond, Daniel Craig, confirmó que será de la partida en la próxima película de la serie, la número 25, y que los productores están entrevistando actoresy actrices de primera línea para que acompañen al actor en el próximo filme, que debería de tener estreno hacia finales de 2019, aunque todavía no tiene título. También sería la última película de Craig de acuerdo con su actual contrato, siempre y cuando no firme uno nuevo por, por lo menos, tres películas -la norma en el mundo del gran presupuesto. En esos encuentros con varios nombres, no se menciona la búsqueda de un reemplazante para Craig en el filme número 26, que también está en los planes de la productora. Tampoco se niega que pueda ser Idris Elba, que pareció, en esos dos días, tener el beneplácito de los fanáticos del personaje.