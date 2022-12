La revista británica Sight & Sound publicó la lista de las mejores 100 películas de la historia que fueron elegidas este año por más de 1600 críticos, periodistas, programadores y más expertos del mundo del cine. El film Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce 1080 Bruxelles, dirigido por la cineasta belga Chantal Akerman, se quedó con el primer puesto.

Mientras que en Argentina se publicó hace poco la lista de las 100 mejores películas de cine argentino, organizado por las revistas Taipei, La vida útil y La Tierra quema, en Europa pasa algo similar pero con películas de todo el mundo: en esta edición, el primer puesto del podio lo ocupa por una mujer por primera vez en la historia.

Wong Kar-wai también fue considerado por su film In The Mood For Love

La película "Jeanne Dielman (...)" fue estrenada en 1975. Se trata de una producción independiente de 5 horas de duración sobre una mujer que sólo aparece haciendo tareas de la casa. Con esta idea, el film dispara una crítica al rol de la mujer en la sociedad francesa de esa época, la femineidad y la prostitución.

En segundo lugar del ranking quedó "Vertigo" de Alfred Hitchcock, uno de los thrillers más famosos de la historia del cine y que sirvió de influencia para muchos cineastas al día de hoy. Luego, se definió a "El ciudadano Kane" de Orson Welles como la tercera mejor película de la historia, seguido por "Tokyo Story" de Yasujiro Ozu.

"In The Mood for Love" de Wong Kar-wai, ganadora del Premio del Jurado en Cannes 2000 y "2001: Odisea al espacio" de Stanley Kubrick también quedaron dentro de las 10 mejores películas de la historia, con los puestos 5 y 6, respectivamente.

“Beau travail” de Claire Denis, “Mulholland Dr.” de David Lynch, “Man with a Movie Camera” de Dziga Vertov y “Singin’ in the Rain” de Stanley Donen y Gene Kelly fueron los siguientes cuatro films que completaron las más votadas por los encuestados dentro de las más cercanas al puesto número 1.

Jeanne Dielman, una película belga que revolucionó en su momento el mundo del cine por su conceptualidad y su crítica al rol de la mujer en los setenta.

Otros directores aclamados por los cinéfilos también se encuentran presentes en la lista, como es el caso de John Ford, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Akira Kurosawa, Robert Bresson, Federico Fellini, Douglas Sirk, Michelangelo Antonioni, Jean-Luc Godard, François Truffaut, entre otros. En total, votaron 1623 personas.

Top 100 mejores películas de la historia por Sight & Sound

1. “Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles” (Chantal Akerman, 1975)

2. “Vertigo” (Alfred Hitchcock, 1958)

3. “Citizen Kane” (Orson Welles, 1941)

4. “Tokyo Story” (Yasujiro Ozu, 1953)

5. “In the Mood for Love, Wong Kar-wai, 2001)

6. “2001: A Space Odyssey” (Stanley Kubrick, 1968)

7. “Beau travail” (Claire Denis, 1998)

8. “Mulholland Dr.” (David Lynch, 2001)

9. “Man with a Movie Camera” (Dziga Vertov, 1929)

10. “Singin’ in the Rain” (Stanley Donen and Gene Kelly, 1951)

11. “Sunrise: A Song of Two Humans” (F.W. Murnau, 1927)

12. “The Godfather” (Francis Ford Coppola, 1972)

13. “La Règle du Jeu” (Jean Renoir, 1939)

14. “Cléo from 5 to 7” (Agnès Varda, 1962)

15. “The Searchers” (John Ford, 1956)

16. “Meshes of the Afternoon” (Maya Deren and Alexander Hammid, 1943)

17. “Close-Up” (Abbas Kiarostami, 1989)

18. “Persona” (Ingmar Bergman, 1966)

19. “Apocalypse Now” (Francis Ford Coppola, 1979)

20. “Seven Samurai” (Akira Kurosawa, 1954)

21. “The Passion of Joan of Arc” (Carl Theodor Dreyer, 1927)

22. “Late Spring” (Ozu Yasujiro, 1949)

23. “Playtime” (Jacques Tati, 1967)

24. “Do the Right Thing” (Spike Lee, 1989)

25. “Au Hasard Balthazar” (Robert Bresson, 1966)

26. "The Night of the Hunter” (Charles Laughton, 1955)

27. “Shoah” (Claude Lanzmann, 1985)

28. “Daisies” (Věra Chytilová, 1966)

29. “Taxi Driver” (Martin Scorsese, 1976)

30. “Portrait of a Lady on Fire” (Céline Sciamma, 2019)

31. “Mirror” (Andrei Tarkovsky, 1975)

32. “8½” (Federico Fellini, 1963)

33. “Psycho” (Alfred Hitchcock, 1960)

34. “L’Atalante” (Jean Vigo, 1934)

35. “Pather Panchali” (Satyajit Ray, 1955)

36. “City Lights” (Charlie Chaplin, 1931)

37. “M” (Fritz Lang, 1931)

38. “À bout de souffle” (Jean-Luc Godard, 1960)

39. “Some Like It Hot” (Billy Wilder, 1959)

40. “Rear Window” (Alfred Hitchcock, 1954)

41. “Bicycle Thieves” (Vittorio De Sica, 1948)

42. “Rashomon” (Akira Kurosawa, 1950)

43. “Stalker” (Andrei Tarkovsky, 1979)

44. “Killer of Sheep” (Charles Burnett, 1977)

45. “North by Northwest” (Alfred Hitchcock, 1959)

46. “The Battle of Algiers” (Gillo Pontecorvo, 1966)

47. “Barry Lyndon” (Stanley Kubrick, 1975)

48. “Wanda” (Barbara Loden, 1970)

49. “Ordet” (Carl Theodor Dreyer, 1955)

50. “The 400 Blows” (François Truffaut, 1959)

51. “The Piano” (Jane Campion, 1992)

52. “News from Home” (Chantal Akerman, 1976)

53. “Fear Eats the Soul” (Rainer Werner Fassbinder, 1974)

54. “The Apartment” (Billy Wilder, 1960)

55. “Battleship Potemkin” (Sergei Eisenstein, 1925)

56.“Sherlock Jr.” (Buster Keaton, 1924)

57. “Le Mépris” (Jean-Luc Godard 1963)

58. “Blade Runner” (Ridley Scott 1982)

59. “Sans soleil” (Chris Marker 1982)

60. “Daughters of the Dust” (Julie Dash 1991)

61. “La dolce vita” (Federico Fellini 1960)

62. “Moonlight” (Barry Jenkins 2016)

63. “Casablanca” (Michael Curtiz 1942)

64. “GoodFellas” (Martin Scorsese 1990)

65. “The Third Man” (Carol Reed 1949)

66. “Touki Bouki (Djibril Diop Mambéty 1973)

67. “The Gleaners and I” (Agnès Varda 2000)

68. “Metropolis” (Fritz Lang 1927)

69. “Andrei Rublev” (Andrei Tarkovsky 1966)

70. “The Red Shoes” (Michael Powell & Emeric Pressburger 1948)

71. “La Jetée” (Chris Marker 1962)

72. “My Neighbour Totoro” (Miyazaki Hayao 1988)

73. “Journey to Italy” (Roberto Rossellini 1954)

74. “L’avventura” (Michelangelo Antonioni 1960)

75. “Imitation of Life” (Douglas Sirk 1959)

76. “Sansho the Bailiff” (Mizoguchi Kenji 1954)

77. “Spirited Away” (Miyazaki Hayao 2001)

78. “A Brighter Summer Day” (Edward Yang 1991)

79. “Sátántangó” (Béla Tarr 1994)

80. “Céline and Julie Go Boating” (Jacques Rivette 1974)

81. "Modern Times “(Charlie Chaplin 1936)

82. “Sunset Blvd.” (Billy Wilder 1950)

83. “A Matter of Life and Death” (Michael Powell & Emeric Pressburger 1946)

84. “Blue Velvet” (David Lynch 1986)

85. “Pierrot le fou” (Jean-Luc Godard 1965)

86. “Histoire(s) du cinéma” (Jean-Luc Godard 1988-1998)

87. “The Spirit of the Beehive” (Victor Erice, 1973)

88. “The Shining” (Stanley Kubrick, 1980)

89. “Chungking Express” (Wong Kar Wai, 1994)

90. “Madame de…” (Max Ophüls, 1953)

91. “The Leopard” (Luchino Visconti, 1962)

92. “Ugetsu” (Mizoguchi Kenji, 1953)

93. “Parasite” (Bong Joon Ho, 2019)

94. “Yi Yi” (Edward Yang, 1999)

95. “A Man Escaped” (Robert Bresson, 1956)

96. “The General” (Buster Keaton, 1926)

97. “Once upon a Time in the West” (Sergio Leone, 1968)

98. “Get Out” (Jordan Peele, 2017)

99. “Black Girl” (Ousmane Sembène, 1965)

100.“Tropical Malady” (Apichatpong Weerasethakul, 2004)