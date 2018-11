Cosas curiosas suceden en los cines de la Argentina. También cosas lógicas, por cierto, como que los espectadores son menos que en los meses de "temporada alta" o incluso que durante el "veranito" anual del cine argentino en septiembre. En fin, lo raro es que el curioso respecto de cómo funcionan las películas puede ver el efecto del boca a boca de manera inmediata con la continuidad en primera posición de Bohemian Rhapsody. En realidad no es porque ocupe el primer lugar -tampoco hubo demasiada competencia ni un título que pudiera disputarle la cabecera de la tabla- sino que, del fin de semana de estreno a hoy solo perdió en convocatoria apenas por encima del 11% según datos de la consultora Ultracine. Y como señala el sitio especializado Cinesargentinos.com, eso se debe a la recomendación más que a las críticas, y además la película vende tanto durante la semana como en el fin de semana, algo insólito. Por norma, una película pierde entre el 20 y el 30% de su público inicial en la segunda semana, y de acuerdo con las recomendaciones hechas por los primeros espectadores, la declinación puede ser más o menos abrupta hasta que termina su carrera en salas (que depende, claro, también de cuán lenta sea esa caída). Aquí, por encima de críticas poco entusiastas, parece que la música de Queen es argumento suficiente para que la recomendación funcione y la película, en algo así como tiempo récord para esta altura del año, supere el medio millón de espectadores.

Eso sostiene bien las recaudaciones, porque si se observa la tabla se concluirá que la diferencia entre el primer y el segundo puesto (El Cascanueces... que tuvo una declinación incluso menor, del 5%, pero que se mantiene con el público incondicional, los que iban a verla sí o sí, y con un promedio por sala más bien pobre) es enorme, casi la cuarta parte de la película top. Para el curioso, digamos que estas performances copian casi exactamente lo que sucedió en los Estados Unidos con ambas películas, y permite pensar que en el campo del blockbuster la crítica tiene menos importancia que la satisfacción del consumidor.

Recién en el cuarto puesto hay una de las novedades de la semana, el film de guerra y zombies -o algo así, pero muy divertido- Operación Overlord. Que desplazó un puesto a otra sorpresa "desfasada" de la crítica como Venom, que sumó más de 700.000 espectadores hasta el momento, una cifra que ni el más entusiasta del antihéroe podía prever. Otra curiosidad es que la animación Pie Pequeño no solo no bajó respecto de la semana pasada sino que subió un 8% su convocatoria. No tiene competencia en el campo del entretenimiento para llevar a los chicos, y por eso se mantiene con buena salud. La cantidad de pantallas, por otra parte, indica solo dónde se proyecta: la película suele tener uno -a lo sumo dos- funciones por día, lo que permite apreciar bien por qué creció en convocatoria.

También funciona bien el boca a boca en el caso de la película de arte y ensayo Cold War, un drama del polaco Pavel Pawlikoski que sigue firme en el top ten con una convocatoria más que aceptable para el tamaño de su lanzamiento. Y al revés: no le fue nada bien a la novedad nacional Camino sinuoso, protagonizada por Arturo Puig y Juana Viale. Aquí sí pesaron las críticas y cierto prejuicio. La taquilla sigue normal.