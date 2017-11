El empresario Daniel Grinbank anunció que cancelará las negociaciones para traer al país en 2018 al músico británico Morrissey por polémicas declaraciones a un medio alemán en las que el artista defendió a personas del mundo del espectáculo con acusaciones por abuso sexual.

"Mi empresa se bajó de oferta que hiciera para tocar en Buenos Aires el año próximo a Morrissey al haber certificado que eran ciertas sus declaraciones a Spiegel Online (medio alemán), avalando a Kevin Spacey y hechos de pedofilia", expresó mediantes mensajes en las redes sociales.

La figura del cantante ocupó en los últimos días las primeras planas de los diarios de todo el mundo por sus polémicas declaraciones al periódico alemán. Abrió una polémica en torno de la andanada de denuncias sobre acoso y abuso sexual en el mundo del espectáculo, al cuestionar la acciones de supuestas víctimas que "siguen el juego" a pesar de que "saben exactamente cómo es".

Fiel a su estilo, el ex vocalista de The Smiths expresó que quienes denuncian este tipo de casos lo hacen por sentirse "avengonzadas" y "decepcionadas" al destacar que "si el encuentro o la situación sexual les hubiera abierto paso a una gran carrera, si hubieran podido sacar provecho de aquello, no harían ninguna acusación".