Como saben, en los años setenta, cuando el mayor mercado fílmico legalizó la pornografía, muchos realizadores independientes y de bajo presupuesto fueron por el sexo explícito como gancho. Pocas, demasiado pocas de esas auténticas películas lograban que el sexo fuera el tema y el sostén de la narración. Las hemos mencionado en diferentes columnas: El diablo en Miss Jones, Taboo, The opening of Misty Beethoven y un puñado más lograban la intersección entre el ejercicio de los genitales y el de la mirada más allá del sexo. En los años setenta, el mejor cine de Hollywood era apocalíptico en el sentido doble del término: hablaba de un mundo terminado y también de una cierta revelación (no otra cosa implica la palabra griega de la que deviene "apocalipsis"): el Sueño Americano se había perdido para siempre. Las luchas políticas de finales de los sesenta, Vietnam, Nixon, Watergate y la enorme violencia que florecía en las grandes ciudades eran motivos suficientes para una sensación de fracaso. Los éxitos del cine eran El Padrino, El Exorcista, Taxi Driver, Carrie o Apocalypse Now. Pura tragedia.

El sexo desaparece del cine, pero también lo hace la política, la violencia dramática y los conflictos

Deliberadamente eludimos un par de títulos. Uno es Tiburón, la extraordinaria mezcla de horror, humor y aventuras creada por Steven Spielberg, pero esa es -casi- una película apocalíptica, con su encarnación del Mal en un tiburón imposible. Sin embargo, era -todo filme de Spielberg lo es- optimista. Luego, el realizador crea Encuentros cercanos del tercer tipo, mega éxito optimista donde la salvación viene de las estrellas. Encuentros... es del mismo año que el filme central para lo que estamos explicando. Ese filme se llamó Star Wars, aquí La Guerra de las Galaxias (ni episodio, ni número: nadie pensaba en una saga). Star Wars rompió todo. Permitía que un joven inocente, una princesa no demasiado encantada, un pirata/cowboy/estafador, dos robots cómicos y un peluche gigante destruyeran al Imperio del Mal a pura fe. La Guerra... es bastante humorística, bastante simple, la recuperación del encanto familiar de Disney para los públicos del viaje a la Luna. Nos cambió la vida a los que éramos chicos de diez años entonces.

Pero ahí nació Leviathán, también. Los grandes estudios comenzaron a emplear cada vez más la creación de tecnología de efectos especiales para lograr la más desaforada fantasía. Spielberg y George Lucas tuvieron mucha responsabilidad en eso. Esas películas eran -son- cada vez más caras. Para que puedan amortizarse, deben llevar la mayor cantidad posible de públicos. Tiene que haber algo para los adultos, para los chicos, para las mujeres, para las minorías, para todos. En ese sentido son ficciones totalizadoras, cuando no totalitarias. El movimiento creció y, si bien es cierto que en el blockbuster gigantesco hay obras maestras absolutas, también lo es que se trata de excepciones. Hoy además los estudios, parte de conglomerados más grandes, dominan todo a nivel global.

Por cierto, ya no estamos hablando de sexo, así que volvamos. Al ser necesario que una película sea para todo público, hay cosas que no se pueden decir y, sobre todo, que no se pueden mostrar. No se puede mostrar un coito, mucho menos de modo explícito. Y las alusiones al erotismo son chistes infantiles. Al mismo tiempo aparecía el VHS, que abarataba costos para lo que se estaba volviendo, cada vez más, accesorio. El erotismo y el sexo fueron desapareciendo hasta ser solo alusiones. El porno dejó de filmarse y montarse con la misma pericia profesional de todo el cine y quedó en producciones rápidas, para visión instantánea e incompleta de quien necesita un estímulo. El VHS se veía en privado, lo mismo luego el DVD e Internet. El porno, aunque visto por mayorías, sigue siendo un consumo vergonzante.

Pero el sexo explícito es solo el extremo de un largo conjunto de elementos que está desapareciendo y se concentra en el consumo privado. La política, el drama, la violencia, la corrupción, la visión apocalíptica van perdiendo lugar en el cine, que queda como patio de juegos de lo maravilloso. Y va a recalar en el SVOD, en las series de las que tanto hablamos, en el audiovisual de consumo hogareño. ¿Por qué se imaginaba, si no, que en cada episodio de Game of Thrones hay desnudos y sexo?