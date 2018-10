La primera víctima de la fusión entre AT&T y Warner, uno de los pasos más grandes a una mayor concentración en el negocio audiovisual, es el servicio de video on demand FilmStruck, que contenía los clásicos de Hollywood, películas no estadounidenses, material de festivales y, sobre todo, el archivo de la editora Criterion, líder en publicación de cine de arte. Es decir, el acervo más importante de cine no reciente y no estadounidense, disponible a través de un servicio digital, desaparece. En principio, Warner había dado de baja su servicio Warner Archives, que fue absorbido por FilmStruck; ahora se cierra FilmStruck, que había sido una iniciativa de Turner -parte del conglomerado- sin que exista plan para su reemplazo por algún servicio similar. Según la revista Variety, FilmStruck era visto esencialmente como un "sistema de nicho" y, por eso, con pocas probabilidades de crecimiento. De allí que se decidiera darlo de baja el pasado 20 de octubre, sin que hubiera habido aviso al respecto para sus usuarios, que pagaban entre u$ 7 y u$ 11, sea o no que incluyera el abono el archivo de Criterion.

Al respecto, Criterion lanzó un comunicado expresando la tristeza y la desilusión por el cierre de FilmStruck dos años después de su creación. "Seguiremos trabajando -dice el comunicado- para que nuestro archivo pueda encontrar una manera de ser compartido por la vía digital", aunque, claro, es todo expresión de deseos. En cuanto a Waner Bros., el comunicado que anunció el cierre no solo advierte del carácter de "nicho" del servicio sino que "servirá para tomar lecciones acerca de cómo encarar nuestro negocio directo al consumidor, y redireccionar la inversión sobre nuestras bibliotecas". Es decir, adiós, cinéfilos, a revisar una historia riquísima.