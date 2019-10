Guasón podría ser una película sobre alguien que no fuera un villano de Batman. De hecho, aunque hay una conexión evidente, podría prescindir del mundo de los superhéroes: es la historia de un tipo estropeado que, poco a poco, desgracia tras desgracia, sustituye el dolor por una violencia ilimitada y caótica. Que se integre al "universo DC", que veamos a Bruce Wayne niño, le da viabilidad comercial a una película que, de otro modo, sería un ejercicio novelístico y denso sobre la angustia contemporánea, sobre un "no future" que ya llegó y no se enuncia porque no tiene sentido (gritar "no future" es tener, aún, esperanza). La narrativa tensa y el malestar constante abruman, como abruma la actuación perfecta de Joaquin Phoenix. Pocas películas resultan, hoy, tan finalistas y desesperadas, aunque -paradójicamente- lo logra a puro control de la puesta en escena.

Título original: Joker, EE.UU., 2019

Duración: 122’

Dirección: Todd Phillips

Intérpretes: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro

Calificación: Apta para mayores de 16 años