El lanzamiento de Egypt Station, el nuevo álbum de Paul McCartney, significa un hecho histórico para el mítico ex miembro de Los Beatles: es la primera de sus colecciones en llegar al número 1 del ranking de Billboard -el fiel de la balanza en la industria musical- en 36 años. El último de sus discos que había alcanzado esa posición fue Tug of War, en 1982 (aquel álbum incluía el hit "Ebony and Ivory", a dúo con Stevie Wonder). Su disco anterior, NEW, de 2013, había llegado al tercer lugar en la lista de los más vendidos en los Estados Unidos y Gran Bretaña. Según informa Variety, no es "el récord" de mayor tiempo transcurrido entre dos álbumes número 1. Lo tiene Johnny Cash, quien pasó 36 años y diez meses hasta que su registro póstumo American V: A Hundred Highways, publicado en 2006.

Egypt Station vendió unas 153.000 copias desde que saliera a la venta en formato físico y digital el pasado 7 de septiembre.