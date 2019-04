Cada vez son más las parejas que se conocen a través de las redes sociales. Algunas consiguen el amor y la felicidad, pero hay otras que se llevan una gran desilusión como le sucedió a Debra Newell, una mujer empresaria que fue engañada por un hombre. El caso ocurrió en 2014 y conmocionó a la opinión pública de Estados Unidos. Su pesadilla llegó a las portadas de los principales diarios norteamericanos y este año Netflix llevó su historia a la pantalla chica.

La serie Dirty John, protagonizada por Connie Britton y Eric Bana, narra la historia de una exitosa decoradora de interiores que conoce a John Meehan, un anestesiólogo seductor, a través del sitio de citas Match.com. A los dos meses de relación, se casan y se van a vivir juntos, a pesar de que los hijos de Debra no estaban de acuerdo. Sin embargo, aquella vida "perfecta" y de color de rosa se vuelve oscura cuando la mujer comienza a sospechar del pasado criminal de su esposo, el cual incluía engaños y amenazas a varias mujeres.

La ficción cuenta con ocho capítulos bien narrados y según trascendió, no hubo modificaciones en las escenas ya que su guionista, Alexandra Cunningham, quiso respetar los hechos tal cual sucedieron en la vida real.

La historia verídica se dio a conocer a través del podcast que realizó Christopher Goffard, periodista de The L.A. Times, que entrevistó a Debra Newell cuando finalmente pudo ponerle punto final a su tormentoso romance. Netflix no perdió el tiempo, por lo que no dudó en producir la tira para conscientizar sobre el peligro que puede existir en Internet, las redes sociales y los sitios para buscar pareja, donde no siempre lo que se vende o se ve en sus perfiles es cierto, y hay mucho engaño.

Un psicópata, manipulador y cazafortuna puede disfrazarse fácilmente de algo que no es y las víctimas caer en su trampa mortal. A partir de este pensamiento surge la necesidad de la serie y la decisión de la protagonista de contar su historia en los medios de comunicación y luego en una plataforma digital como Netflix.

Tras el éxito de la ficción y su repercusión, Netflix lanzó también el documental de Dirty John, donde se cuenta con más profundidad la vida de John Meehan y se puede ver a la verdadera Debra junto a su familia, quienes cuentan más detalles del calvario que vivieron. Sus testimonios impactan y, sin dudas, complementan a la serie.

Dirty John alerta sobre el peligro que conllevan las redes sociales e internet. Un dato no menor es que 67 personas se registran cada minuto en los distintos sitios y apps de citas que existen. De esos 67, se estima que unos 5 de ellos pagan por obtener servicios premium, 7 abandonan su perfil dentro de las primeras 24 horas y 14 dentro de los primeros tres meses. Pero la mala noticia es que 3 de estos perfiles serán falsos y uno de esos será un estafador.