Disney dio a conocer el cronograma de estrenos grandes tras la fusión con Fox, esa que le costó más de u$ 71.000 millones. La lista de películas y fechas de estreno es enorme y llega a diciembre de 2027, ocho años en el futuro. Nadie sabe si en 2027 las películas funcionarán; de hecho, nadie sabe si, de hoy a entonces, el mundo no estallará en millones de pedazos. Pero Disney tiene que mostrar poder ante sus accionistas después de lo que implicó una sangría monumental para adquirir el paquete Fox, que no es el único problema que enfrenta la firma. El otro es el lanzamiento de Disney+, su SVOD, que implica perder una muy importante cifra anual que suele ingresar por el licenciamiento de contenidos a las cadenas de TV y al on demand. Anunciar tanques para casi una década, además, es avisarle a la industria que ciertas fechas clave del año estarán tomadas por filmes-evento masivos. Es pegar primero y, por lo tanto, pegar dos veces.

Muchas de las películas de Marvel con Fox han sido demoradas o quitadas del calendario

Claro, la mayoría de las películas carece de títulos. Hay varias líneas evidentes: Marvel, Star Wars, Disney de acción en vivo, Pixar y Avatar. La última es una de las joyas de la corona Fox, y la primera de las cuatro secuelas realizadas por James Cameron de la que, por ahora -y por no mucho más- es la película más vendedora de la historia iba a estrenarse en 2020. Lo hará en diciembre de 2021 y alternará con tres títulos para una nueva trilogía de Star Wars. Un año Avatar, otro Star Wars. La línea Marvel tiene hasta tres estrenos por año, lo que probablemente incluya las películas de X-Men y Deadpool (o 4 Fantásticos), franquicias de la casa de cómics en poder de Fox. De todos modos, tres films de Fox-Marvel fueron eliminados del almanaque, así como Gambito, filme con Channing Tatum con un popular personaje de X-Men. En cuanto a las traslaciones "con actores" de los clásicos animados, hay por lo menos dos al año (ya en 2019 serán cuatro: Aladdin, El Rey León, La Dama y el Vagabundo y la ya estrenada Dumbo). Y Pixar tiene un ritmo de una o dos por año, lo mismo que Disney animado.

También hay novedades de algunas otras líneas (comienza la serie infanto juvenil fantástica Artemis Fowl, por ejemplo) y de películas ya terminadas -sobre todo de Fox- cuyo estreno fue diferido (la mayoría, incluyendo la más que terminada New Mutants, derivada de X-Men, que esperará un año más). Todo indica que Disney quiere potenciar sus líneas y mirar con ojo muy clínico lo que se hizo en la empresa que acaba de comprar. Y que quiere mostrar que no fue una adquisición caprichosa: aquí hay poder.