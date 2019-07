Apenas pasados siete meses del año, los estudios Disney establecieron un récord de recaudación total: superaron la marca de venta de entradas globales para un estudio de cine. La cota anterior también había sido establecida por Disney y fue de US$7.610 millones a finales de 2016. La nueva marca es de US$7.670, se logró cuando el año todavía tiene cinco meses por delante y la empresa tiene al menos dos grandes tanques globales por estrenar: Frozen 2 y Star Wars: Episodio IX.

También rompió el récord doméstico. Otra vez, la mayor cantidad de tickets vendidos por un estudio en EE.UU. correspondía a Disney en 2016, con US$5.000 millones. La cifra de Disney este año es, ya, de US$5.090 millones. Como siempre, el mercado local es el que marca la verdadera pauta.

Disney aún tiene al menos dos grandes tanques (Star Wars y Frozen 2) en 2019

También sucede que las películas que superaron la marca de los US$1.000 millones en lo que va del año son todas de Disney: Avengers: Endgame (que superó a Avatar en el "all time" mundial, si no se ajusta el precio de entradas por inflación) recaudó US$2.790 millones; Capitana Marvel, US$1.100 millones y Aladdin, US$1.000 millones. El Rey León (hasta la fecha, US$962 millones) y Toy Story 4 (hoy en US$917 millones) deberían -según todos los análisis- llegar también a pasar esa meta en no demasiado tiempo. A esto hay que sumar los sucesos por encima de los US$500 millones de Wifi Ralph y Dumbo.

Y si se cuentan los productos de Fox, reciente adquisición de Disney, la firma de Mickey Mouse logra concentrar el 40% del market share en EE.UU. y su más cercano competidor, Warner, solo el 17%. Un ejemplo de éxito, pues y, también, de concentración del mercado global en muy pocas manos.