Hasta el primero de septiembre de 2020, una buena parte de los largometrajes de Disney -especialmente los más recientes, entre ellos el tanque de Marvel Avengers-Endgame- estarán disponibles en la plataforma Amazon Prime Video para América Latina (disponible en la Argentina). Esto implica un espacio de transición para los usuarios de Netflix, dado que esa plataforma terminó su contrato con Disney para ser depositorio exclusivo de sus estrenos para el on demand. El trato con Amazon -donde ya puede verse Capitana Marvel, una de las películas más recaudadoras de 2019- implica también una deducción respecto de cuándo se lanzará al sur del Río Grande la plataforma exclusiva Disney+. Aunque extraoficialmente se hablaba de mediados del próximo año, lo más probable es que sea hacia finales de la próxima temporada.

La biblioteca que ingresará a Amazon incluye todos los títulos de Marvel-Disney (lo que incluye varios que no se encuentran en Netflix, como Dr. Strange, Guardianes de la Galaxia 2, Thor-Ragnarok, Black Panther, Infinity War y Endgame. También varias películas animadas como Wifi Ralph, Los Increíbles o Moana, y las no animadas El Rey León, El regreso de Mary Poppins, La Bella y la Bestia y las películas de la serie Piratas del Caribe. Más series para adultos como The Walking Dead, Greys Anatomy y How I Met Your Mother.

¿Qué implica todo esto? La idea es que estas películas y series permanezcan generando público en el tiempo en el que ya no estén en Netflix y se lance la propia plataforma, que además tendrá una gran cantidad de material propio. Es decir: la decisión de abarcar el mayor territorio posible en el menor tiempo es un hecho para Disney y una de sus estrategias es mantener vigentes sus contenidos para quienes cuentan o deciden contar con servicios de directo al consumidor.

En la Argentina, Amazon Prime Video lleva un par de años, aunque es mucho menos popular que Netflix, en parte porque la marca tiene poca presencia, en parte porque la app para conectarse no está disponible en muchos televisores que tienen más de un lustro. Recientemente, la empresa Movistar incluyó en su servicio Movistar Play la conexión a Prime Video, lo que incrementará la popularidad de la plataforma. Aún así, varios de los títulos que se incluyen en el pacto con Disney hoy están presentes en HBO Go, aunque todavía es pronto para saber qué quedará o cómo se conformarán las grillas una vez que cada una de estas empresas lancen sus propios SVOD.