La saga “la Guerra de las galaxias (‘Star Wars‘) tendrá una nueva trilogía escrita y dirigida por Rian Johnson, quien esta a cargo del nuevo filme “Star Wars: Los últimos jedi”, que verá pantalla el 14 de diciembre de este diciembre.

La nueva saga no seguirá la historia de Luke Skywalker, sino que introducirá nuevos personajes de otro lado de la galaxia que hasta ahora no había sido explorado. Según comunicó, Lucasfilm productor de la franquicia, Ram Bergman será el el productor de las cintas. Las fechas de estreno para las nuevas películas aún no han sido anunciadas.

"A todos nos encantó trabajar con Rian en ’Los últimos Jedi’”, dijo Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm. “Tiene una enorme fuerza creativa, y verlo dar forma a ’Los últimos Jedi’ de principio a fin fue una de las grandes alegrías de mi carrera. Rian hará cosas fascinantes con el lienzo en blanco de esta nueva trilogía”.

En un comunicado conjunto, Johnson y su colaborador Ram Bergman -que producirá la nueva trilogía”, confesaron que hacer “Los últimos Jedi” fue “la mejor etapa” de sus vidas y que se sienten “muy afortunados. Estamos deseando seguir con esta nueva saga”, Por el momento, no hay fecha de lanzamiento para la nueva trilogía, cuyo anuncio coincidió con los malos resultados de Disney para el trimestre que terminó en septiembre.

A su vez, Disney planea una serie con actores reales sobreStar Wars, que se distribuirá a través de su futuro servicio de streaming, previsto para 2019 en Estados Unidos. El presidente y consejero delegado de Disney, Bob Iger, desveló hoy el nuevo proyecto televisivo durante una conferencia telefónica celebrada tras presentar los resultados financieros de la compañía en 2017, año en el que Disney ganó 4 % menos al obtener un beneficio neto de 8.980 millones de dólares, indicó la agencia de noticias española Efe.

"Star Wars" tuvo varias series de televisión animadas en el pasado, como “Star Wars: The Clone Wars” o “Star Wars Rebels”, pero la novedad del nuevo lanzamiento de Disney es que contaría con acción real y actores de carne y hueso.