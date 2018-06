Después de anunciarse que John Lasseter, el hombre que creó Pixar, dejaría la Disney a fin de año, la firma designó en su reemplazo en el central área de animación de la firma a dos creadores y ejecutivos. Pete Docter será quien supervise Pixar y Jennifer Lee, quien se encargue de Disney. Lo que durante casi una década estuvo en las manos de una sola persona, ahora se desdobla aunque, por los antecedentes, resultan -en principio- las mejores elecciones posibles.

Lo de Lasseter fue un problema tremendo. Primero fue acusado de mala conducta sexual por varias empleadas de Disney, que lo acusaron de tocarlas de modo inadecuado o intentar besarlas. Eso llevó a que el creador de Toy Story se tomase un "año sabático", hasta que hace dos semanas la empresa confirmó que Lasseter dejará Disney a finales de año. En estos momentos es un "consejero", sin oficina en la firma, y es probable que siga teniendo alguna influencia en los estudios. Lasseter era, además, quien resucitó la alicaída producción de Disney y solucionó varios problemas con películas que parecían estancadas, como Bolt o La familia del futuro.

Pete Docter es de los primeros animadores de Pixar y el responsable de éxitos globales como Monsters Inc., Up! e Intensa-Mente. Es de quienes puso a punto el sistema de Pixar para el desarrollo de proyectos. Lee es quien, con Frozen y Enredados, reimpulsó el cuento de hadas en Disney desde una perspectiva nueva y contemporánea, además de adaptar la animación digital a ese tipo de relatos. Ambos son discípulos de Lasseter y, sobre todo, conocen perfectamente cómo se desarrollan los proyectos animados para consumo global, lo que ha sido desde siempre la piedra angular de la compañía.

La experiencia vale. Lasseter tenía una enorme sincronía con el público, y su talento, por encima del de narrador, consistía en saber qué quería el público en cada momento. Casi no hay fracasos comerciales (directamente no los hay, aunque algunos filmes recaudaron menos que otros) en su carrera. El problema del cine animado es que cada proyecto implica por lo menos cinco años de trabajo, en general por un comité que analiza el desarrollo del guión con extrema minuciosidad. No pasa nada a producción que no se haya aprobado. Por eso los nombres de Docter y Lee son importantes; conocen ese proceso complicado, engorroso y carísimo. La tranquilidad es importante: mientras, Los Increíbles 2 batió el récord histórico de estreno animado con u$ 187 millones.