Con las fusiones de Comcast y el gigante europeo Sky (por u$s39.000 millones) y de Disney con Fox (por u$s71.000 millones), el mercado de contenidos tendrá un impulso notable, pero también implicará un mayor -muchísimo mayor- gasto para que los principales actores en este campo puedan desarrollarse. A la fecha, Netflix encabezaba el gasto en desarrollo de contenidos, con u$s8.000 proyectados durante el año que casi termina. Eso lo colocaba a tiro de los principales estudios de Hollywood. Pero el gasto combinado de Comcast y Disney para el próximo año, según la firma consultora Ampere Analysis, dedicada al negocio en Estados Unidos, rondaría los u$s43.000 millones, con Disney apenas un poco por encima de Comcast. Esto implica que la carrera por conseguir contenidos propios y desarrollar marcas entrará en una espiral inflacionaria. Hacer contenidos va a ser cada vez más caro, como sucede hoy con las películas de gran presupuesto.

Más caro implica, también, más riesgo. Pero todas las empresas que quieren entrar al negocio del SVOD (hoy llamado "direct to consummer") requieren bibliotecas propias, nuevas pero con marcas reconocidas. Pero no sólo eso: tiene que ofrecerle a los espectadores algo grande, que rivalice -incluso venza- la calidad cinematográfica (el proyecto de serie sobre Star Wars: The Mandalorian, de Jon Favreau, por ejemplo). El problema básico consiste en que el gasto superlativo va a blindar a los gigantes contra la competencia que hoy es Netflix (o Amazon, para el caso), que deberían triplicar presupuestos para alcanzar a sus competidores. Pero -el pero es importante- todo depende del consumidor, y allí es donde el riesgo se vuelve más grande.