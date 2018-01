Los compañeros de Dolores O'Riordan en The Cranberries, Bono, el ex The Kinks Dave Davies, Duran Duran, Nick Cave, el ex Smashing Pumpkins Billy Corgan, el presidente de Irlanda Michael Higgins y el primer ministro Leo Varadkar, lamentaron la muerte de la cantante de 46 años, ocurrida en Londres, por causas que aún se desconocen. "Estamos devastados por el fallecimiento de nuestra amiga Dolores. Ella era un talento extraordinario (...) El mundo ha perdido a una verdadera artista hoy", escribieron en las redes sociales sus compañeros de banda, Fergal Lawler, Noel y Mike Hogan. La figura de O'Riordan también se convirtió inesperadamente en la gran protagonista del homenaje por los 60 años de Shane McGowan, líder de la legendaria banda irlandesa The Pogues, al ser recordada por Bono y Nick Cave durante sus respectivas intervenciones en el evento. También las máximas autoridades políticas del país emitieron mensajes recordando a la cantante, tal como ocurrió en el caso del presidente Higgins y del primer ministro Varadkar, quien publicó un mensaje al respecto en su cuenta de Facebook.