Los ex Genesis Phil Collins y el guitarrista Mike Rutherford volvieron a tocar juntos este fin de semana en la ciudad alemana de Berlín, a 12 años de su último show juntos, en el Hollywood Bowl, cuando se celebraron los 40 años de la legendaria banda británica. En esta ocasión, el guitarrista se sumó al concierto solista de Collins para interpretar el clásico de Genesis "Follow you, follow me", según consigna la agencia DPA.

Precisamente, Rutherford, con su banda Mike and The Mechanics, es el telonero actual de la gira que lleva a cabo el creador de hits como "Against all odds", "One more night" e "In the air tonight", entre otros. Phil Collins, Mike Rutherford y el tecladista Tony Banks integraron la formación más exitosa a nivel comercial de Genesis, a partir de un viraje a un estilo más pop desde finales de la década del 70, cuando el guitarrista Steve Hackett y el cantante Peter Gabriel abandonaron la formación.

Banks, el más reacio a una reaparición de la banda, se dedica a componer música sinfónica

Hasta entonces, el grupo se había instalado como uno de los grandes referentes del llamado rock sinfónico. En los últimos tiempos, Collins, baterista que asumió el rol de cantante cuando se fue Gabriel, aceptó una eventual reunión de la banda en su formato como trío. Sin embargo, había puesto como condición que fuera su joven hijo Nicholas quen se hiciera cargo de la batería, debido a un problema en su espalda que le impide tocar el instrumento, además de desplazarse con normalidad. Banks sigue componiendo música sinfónica y bandas de sonido instrumentales, y es el más reacio a una reaparición de Génesis en los escenarios.