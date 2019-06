El británico Ed Sheeran alcanzó por tercera vez en cuatro años el logro de ser el músico más reproducido del Reino Unido, según datos revelados por la empresa británica de licencias musicales Phonographic Performance Limited (PPL). La compañía, que monitorea la música de televisión, radio, bares y discotecas del país, indica que las canciones de Sheeran, de 28 años, fueron las que más veces se escogieron en estos ámbitos durante 2018.

Sin embargo, la canción que más veces sonó en el Reino Unido no suya sino "Feel It Still" de los estadounidenses Portugal. Además, la canción de Pink "What About Us" consiguió por segundo año consecutivo situarse en el top 10 de melodías más reproducidas en el Reino Unido.