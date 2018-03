Esta es una de esas notas obligadas de cada año: se anunció el Bafici (va del 11 al 22 de abril) y debemos hablar de eso. Lo hacemos con felicidad; es de esas notas que uno espera escribir. El festival además cumple veinte ediciones y celebra el número redondo con presencias importantes.

Ejemplo: después de años de intentos, viene el extraordinario cineasta francés Phillippe Garrel con varias de sus películas, incluyendo su última producción, Amante por un día. Es una de las dos presencias estelares; la otra -en las antípodas estéticas, quizás, pero en la misma frecuencia independiente- es la del estadounidense John Waters, quien además tendrá un diálogo con Isabel Sarli y presentará Carne, de Armando Bo, además de un conjunto de sus propias películas. Recordemos algo: casi nada de Waters se vio en Argentina. De paso: también viene Ewin Bremmer, uno de los protagonistas de Trainspotting a presentar ambas películas de la serie y dar un seminario de actuación. Y el abonado James Benning con tres de sus últimas producciones.

Grandes autores, hay muchos. Desde Wes Anderson (Isle of Dogs, en el cierre) hasta Marco Bellocchio (Per una rosa), pasando por Abel Ferrara (Alive in France), Nobuhiro Suwa (Le lion est mort ce soir), Hong Sang-soo (Grass), Sebastian Lelio (Disobedence) o el aniversario (35 años, no sientan vértigo) de E.T., de Steven Spielberg. Hay muchísimo más. En el rubro argentino, los eventos son varios. Además de muchos cineastas a descubrir, Juan Villegas abre la muestra con su última película, la comedia Las Vegas; Mariano Llinás presenta su enormísima -catorce horas, más o menos- La flor (va en varios días, claro) y realizadores de la talla de José Campusano, Raúl Perrone, Sergio Wolf o Santiago Loza, más un semillero enorme.

En una apuesta por su expansión territorial, este año el Bafici contará con la cifra récord de 36 sedes, distribuidas en más de 15 barrios porteños. A las tradicionales sedes Village Recoleta, Village Caballito, Cine Gaumont, Arte Multiplex Belgrano, Alianza Francesa y el Cultural San Martín se suman el regreso de la Sala Leopoldo Lugones y proyecciones gratuitas en espacios culturales de Boedo, Chacarita, Parque Chacabuco, Paternal, Pompeya, Núñez y Palermo. También habrá charlas y encuentros en la Usina del Arte, el Museo del Cine y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Mamba), así como actividades y proyecciones gratuitas para toda la familia en los barrios Los Piletones, Rodrigo Bueno, Saldías, Los Perales, Lugano I y II, 21.24, Complejo Padre Mugica, Barrio 31, 1.11.14, Fátima y Cildáñez. También se realizarán funciones gratuitas de cine al aire libre en la Plaza Francia, en el Anfiteatro del Parque Centenario, en Costanera Sur y en Parque Saavedra.

Lo mejor es mirar la grilla (ya en festivales.buenosaires.gob.ar) y elegir: la venta anticipada arranca el 2 de abril. Sean felices.