La celebración global de la experiencia del cliente y los profesionales tuvo lugar en Buenos Aires. Por segundo año consecutivo, el CX Day Argentina superó las expectativas, con una asistencia de más de 700 personas proveniente no sólo de otras provincias, sino también de otros países de la región.



Esta edición fue muy especial, no sólo contó con una masiva asistencia sino también fue animado por un ilusionista y como plato fuerte el CX Rockstar James Dodkins coronó el evento, puso a Rockear a quienes presenciaron su presentación en el Complejo Buenos Aires Design.

, se mostró muy conforme y motivado por el CX Day 2018. Agradeció el apoyo de los sponsors, media partners por la confianza y resaltó el gran nivel de los Speakers.“Siento gran satisfacción de haber logrado junto al equipo de WOW! CX, organizar un evento de esta magnitud. Además, me complace ver como los profesionales de la disciplina en sus distintas industrias están colaborando para elevar la Experiencia de Cliente, lo que le hace un bien a quienes nos dedicamos a este trabajo y garantiza su evolución como disciplina”.Por su parte Marcelo Nardini Co-founder & COO de WOW! CX, el CX Day Argentina fue maravilloso pues logró congregar en un solo lugar a practicantes, expertos y Speakers, provenientes de distintos países para celebrar el día de la Experiencia de Cliente en nuestro país.“La cantidad de personas que asistieron es impresionante y estamos muy contentos. Eso me dice que las organizaciones están entendiendo que la Experiencia de Cliente es la vía para ofrecer un diferencial competitivo y así ganar mercado”Para Daniel Cedeño Commercial Director de WOW! Customer Experience y miembro del comité organizador del CX Day Argentina, el evento superó todas las expectativas en cuanto a convocatoria. Además, se mostró complacido por la madurez que ha ganado el mercado en cuanto a la Experiencia de Cliente.“Comenzamos a ver que las empresas ahora están explorando temas vinculados a la transformación cultural, a la definición de una estrategia de experiencia, e incluso a equipos ejecutivos interesados en establecer pautar serias para diferenciarse competitivamente. Y esto es una señal fuerte de madurez de nuestro mercado” agregó Cedeño.Entre tanto para Daniel Toro Operations Director de WOW! Customer Experience, el CX Day Argentina tuvo gran receptividad, y fue una excelente oportunidad para congregar a practicantes de la disciplina y aprender nuevas tendencias para profesionalizarla mucho más.“Este evento demuestra como nuestra disciplina, viene tomando fuerza en Argentina y como los profesionales del CX entienden mucho mejor las ventajas de crear experiencia”.Para James Dodkins conocido como el CX Rockstar y Keynote speaker del CX Day Argentina 2018 ,fue un evento asombroso que logró generar una atmosfera genial.“Fue maravilloso participar en el CX Day Argentina organizado por WOW! Customer Experience. Buenos Aires es un lugar hermoso y sin duda un escenario maravilloso para este increíble evento. Mi objetivo es ayudar a que la experiencia de quienes asistan al CX Day Argentina sea inolvidable”.El primer speaker fue Jean Turgeón VP & CTO de Avaya, quien explicó cómo lo digital está transformando la manera de gestionar experiencias. Luego el Presidente de Productos de Zendesk Adrian McDermott habló acerca de cómo se puede aprovechar la Inteligencia Artificial para ofrecer a los clientes experiencias libres de esfuerzo.Siguiendo con la tecnología vinculada a la disciplina, Enrique Román Director de la Unidad de Negocios digitales de Apex América, explicó cómo la IA ayuda a gestionar las interacciones con los clientes.Luego el Gerente General de Nación Seguros Gustavo Trías, habló de la importancia de la centralidad del cliente en el mercado asegurador. Entre tanto Raúl Molteni CEO de Molteni Consulting Group y Noelia Mansilla, su Gerente de Proyectos, ofrecieron a los asistentes un consejo clave: “Para transformar la experiencia, hay que transformar primero la cultura”.Y en esta gran fiesta de la Experiencia de Cliente no podía faltar Naranja, que. Por qué poner a las personas en el centro, es el prólogo de una cultura que enamora.Al terminar la presentación de Naranja correspondió el turno a Juan Manuel Carraro, Regional Head of Customer Experience & Design en Metlife, quien habló acerca de los pilares estratégicos de las empresas centradas en el cliente.Posteriormente el Managing Director at Sellutions – Miller Heiman Group Martín Kleman, explicó ¿Quién gana? Y ¿Quién pierde? Cuando hablamos de Experiencia de Cliente. Además, Fernando Sotelo, Director of Customer & Partner Success / Zoho.Por último,quien compartió sus 5 reglas para ser un CX Rockstar.Sin duda el CX Day 2018 fue mágico – y a ritmo de Rock- y ya los WOWers están trabajando para la edición 2019.