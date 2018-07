Leslie Moonves, CEO de CBS, una de las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos, fue acusado de abuso y mala conducta sexual por seis mujeres que fijaron una denuncia en el estado de Nueva York. Entre las denunciantes se encuentra la actriz Ileana Douglas, quien aseguró que Moonves la expulsó del canal y dio de baja una serie llamada Queens cuando ella rechazó sus avances. Douglas afirma que en una entrevista con el ejecutivo, este la besó sin su consentimiento y que, luego de que ella lo rechazase, fue despedida. El propio Moonves confesó -sin precisar- que tuvo comportamientos poco decorosos en el pasado, aunque la empresa declara que la historia no es totalmene cierta y niega varios detalles de las acusaciones. Aún no se sabe si CBS tomará la decisión de expulsar a Moonves, especialmente por la cantidad de tiempo que ha pasado desde los hechos y que aún no fueron juzgados.