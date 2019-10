Una de las cosas que más me molesta de la -por lo demás- genial era digital es cómo ha minado la curiosidad, especialmente la de los más jóvenes. Sé que esto va a sonar al abuelo Simpson protestándole a la nube, pero de todos modos me parece importante decirlo: con todo al alcance de los dedos, con la posibilidad increíble -legal o ilegal, no hablamos de eso- de poder disponer de gran parte del acervo literario, pictórico, musical o cinematográfico que en el mundo ha sido, solo se busca la novedad. De hecho, la novedad más consensual. Debería ponerme a estudiar sociología para establecer una hipótesis más o menos concreta sobre eso. Me pregunto si ser conscientes de la inmediata disponibilidad no nos hace menos curiosos porque, bueno, "ya está ahí, cuando quiera, lo veo". O si la necesidad de estar pegados a la conversación global en las redes sociales nos empuja solo a lo último y más nuevo. La verdad del asunto consiste en que no conocemos siquiera la punta del iceberg de la cultura (popular o alta, no sigamos con esa distinción) y que mucho de lo más interesante, influyente u original nos pasa por el costado.

Buscando en Eroticage.net material para que el erotófilo amigo pueda disfrutar desde esta página, topé con la obra del marroquí José Bénazéraf. Me había tirado el nombre el colega Marcelo Stiletano, de hecho, pero lo había olvidado. También recuerdo que alguna vez Quintín lo había mencionado como algo sorpresivo y sorprendente. Con esos vagos antecedentes, me sumergí en lo que había en esa red. Lo primero fue un poco decepcionante: mucho del material contenido en esa web era de lo que realizó cuando se pasó al video y decidió ir directo a lo porno. Buceando un poco más, descubro que Bénazéraf, un auténtico iconoclasta, pertenecía a la misma generación de la nouvelle vague, lo que hizo que algunos lo llamaran -un poco en broma, pero solo un poco- "el Godard del porno". Algo de razón tienen y en una entrevista realizada hace algunos años, poco antes de su muerte, el tipo se siente halagado por el nombre aunque le pega palos a don Jean-Luc. "Un tipo muy inteligente, pero ese narcisismo le juega en contra...¿Qué tanta cita? Ya sé que sos inteligente, pará un poco", dice el hombre. De paso, nació en 1922 y murió en 2012. Noventa años de cine, sexo , política y diversión inteligente al margen de cualquier ayuda estatal.

Pues bien, el dato era un diamante en bruto y seguí buceando. Aleluya, aparecieron las películas importantes, la cincuentena que realizó, por prepotencia de trabajo, antes de la legalización del porno desde El cuarto sexo, de 1961. Siempre fue provocativo y siempre buscaba algo más en las imágenes. Planos largos, compuestos al detalle, travellings o secuencias completas que no apuntaban al vértigo ni al montaje desaforado para provocar en el espectador una ansiedad artificial. También secuencias poéticas o simbólicas (vean en YouTube el fragmento de las máscaras de su contestataria Le Désirable et le sublime -"Lo deseable y lo sublime"-, 1969) donde quizás se subraya un poco, pero está todo filmado con un gusto por el detalle y el movimiento que genera misterio incluso aunque haya personajes gritando "íla televisión es una mierda!" con pelos al viento y torsos desnudos. Claro que todas las películas o bien son eróticas en un sentido bien amplio o bien tienen secuencias eróticas. Pero para Bénazéraf, el sexo era una cuestión política: el derecho al placer, por ejemplo, se ponía en juego. Y la ausencia de ese placer era la verdadera inmoralidad.

Hay películas menos "eróticas", como la que todos los críticos señalan como su obra maestra, Joe Caligula, de 1966. Es la historia de un criminal, narrada de tal modo que recuerda bastante a Sin aliento, de Godard, por su relato libre, su uso ilimitado de las locaciones, sus excursos sociológicos. Es también una película dinámica, llena de una violencia a veces sorda que podría funcionar como un pre-Tarantino (dados ciertos planos, es indudable que don Quentin vio al menos este film). Pero hay una trampa: aquí no hay una reflexión política como en Godard, sino un estilo cool para narrar de manera despojada un asunto criminal. Casi parece programático: la primera frase de la película la dice una prostituta: "Godard, Chabrol... tiene que ser divertido", antes de entrar a un burdel. Bénazéraf no era ningún tonto.

Volvamos a Le Désirable... Aquí sí todo es político, incluso el sexo. Una pareja, un castillo al borde del mar, una visita, un trío y conversaciones sobre sociología, política y, obviamente, erotismo, con no poco sexo alrededor. Pero al mismo tiempo hay mucha declamación, mucha conversación que recuerda por ejemplo a La Chinoise. Aunque, cuando se la vuelve a ver, da la impresión de que se trata mucho más de una parodia, de una sátira de cierta impostura intelectual de aquellos cineastas en aquellos extraños alrededores del Mayo Francés. Además de haber experimentación formal, especialmente con el uso del color, a veces monocromático. Uno puede pensar que el sexo y el porno, tal como los ejercía Bénazéraf, eran una especie de llamado de atención para ir hacia otro lado y, al mismo tiempo, para profundizar en su sentido.

Como decimos más arriba, cuando el porno se legalizó estas películas eróticas y libertarias dejaron de ser lo que eran y don José se dedicó a ser mucho más explícito, aunque no perdió del todo el filo. Películas explícitamente pornográficas como Hurlements de Plaisir ("Gritos de placer", 1979) tienen también lo suyo: aquí hay dos mujeres que deciden explotar sexualmente a los hombres. Bénazéraf, que cuando llegó el video filmaba películas en veinticuatro horas (y siguió haciéndolo casi hasta el final de su vida), tiene muy buen gusto para los encuadres, alterna planos generales (entender lo que pasa) con planos detalle de rostro (para comprender las reacciones) de una manera que solo puede describirse como musical. Y en ninguna de estas producciones apresuradas, casi artesanales, falta el comentario filoso, la situación arriesgada, cierto compromiso político con el placer como fin en sí mismo. Elegía a sus actores con un ojo agudo para la belleza, así como las situaciones, que tenían, a diferencia del porno general, detrás a alguien que entendía cómo funcionaba la mirada como herramienta de análisis y de excitación. Bénazéraf es de esos cineastas que se descubren cuando salimos de la superficie fría del iceberg cultural.