Siempre es muy molesto cuando los sabelotodos de Internet muestran una gaffe de continuidad en una película o -ahora- serie, como si eso los volviera más inteligentes. En fin, el último y notorio: un vaso de Starbucks olvidado en una mesa, delante de Emilia Clarke -aka Daenerys Tergaryen, madre de dragones etcétera etcétera- en plena escena del episodio 4 de la última temporada de Game of Thrones, el evento televisivo del año (o de la década, o del siglo: como quieran exagerarlo). El asunto se volvió meme instantáneo y dominó las conversaciones en redes sociales más allá de la serie. Es tan notorio el caso y dura tanto tiempo -dos segundos en televisión implican una fortuna- que es posible sospechar que, quizás, no fue tan "inconsciente" el olvido. De hecho, Twitter estalló con el hash "Starbucks" casi inmediatamente. No es poca cosa que una marca encabece la conversación en una red social con millones de usuarios.

Podría tratarse de un PNT para decenas de millones de personas en todo el mundo

Más allá de la publicidad, el asunto funciona perfectamente como indicador de la popularidad de la serie y de qué negocios puede continuar generando. Por lo pronto, es cierto que en ocasiones -muchas- hay gaffes como esta en el cine y la TV. Y muchas veces sucede que, cuando se descubre el problema, es imposible refilmar el plano (no están los actores, no hay presupuesto, no coincide el resto de los elementos para rearmar la escena, etcétera). El caso aquí es que es demasiado notorio y que "borrar" el vaso de un plano no es un trabajo demasiado complejo. De allí que algunos usuarios de redes sociales sugirieran que se trata de un PNT ("chivo", para utilizar la terminología más directa) perfectamente plantado. Game of Thrones terminará el próximo 19 de mayo, con eventos especiales antes y después de la proyección del episodio.