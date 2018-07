En medio de la tormenta constante de denuncias de abuso sexual que se cierne -con razones- sobre el mundo del espectáculo desde mediados de 2017, el cantante y líder de la banda Duran Duran, Simon LeBon, salió a negar una acusación de acoso realizada por una fan. El hecho habría ocurrido en 1995 durante una firma de autógrafos protagonizada por la estrella pop. LeBon dijo al respecto, de acuerdo con lo publicado por BBC, que la historia "es simplemente falsa" y que se había quedado "congelado" ante la revelación.

La acusación fue realizada por Shereen Hariri, una psicóloga hoy de 47 años, en su página de Facebook. Allí detalla que LeBon la manoseó en ese evento, y que ella no reaccionó por miedo ante lo que podía pasar en público, incluso ante la posibilidad de ser maltratada u odiada. Más tarde, el propio LeBon publicó en el sitio oficial de la banda -aún activa- que cuando la mujer se contactó con él meses atrás sobre el asunto, él le propuso una reunión para hablarlo cara a cara. La abogada de Hariri, Sarah Prescott, dijo al diario Detroit Free Press que en comunicaciones con LeBon "no admitió nada, más bien se sentía apesadumbrado porque sucedieran esas cosas...pero en esa época había demasiada droga y quizás por eso no pueda recordar algo de un día en particular".

La publicista de la banda, Katy Krassner, escribió como comentario al post de Hariri que "estuve presente en ese evento y lo que relata nunca sucedió: Simon estuvo en todo momento ante mi vista, así como el resto de la banda. Como todo fan sabe, esos eventos son una tormenta de fotos y apretones de manos que no duran más que segundos (...) alegar que algo así pudiera haber sucedido, con toda la banda, los fans y cientos de fotógrafos presentes es absurdo".